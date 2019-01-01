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      Как в Украине чтят память Степана Бандеры: фото

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      Ровно 110 лет назад в селе Старый Угринов на Прикарпатье родился Степан Бандера. В конце декабря, Верховная Рада объявила этот день официальным праздником.

      Чествования проходят сегодня по всей Украине.

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      В 18:00 в Киеве состоится марш памяти, такой же марш запланировали в Днепре.

      Во Львове к памятнику Бандере пришли сотни людей. Именно в этом городе он формировался, как украинский националист. Сюда юный Степан приехал учиться в 1928 году. И во время учебы вступил в Организацию Украинских националистов, а впоследствии стал ее проводником.

      В мероприятии приняли участие представители власти, общественности, ветераны ОУН-УПА и АТО. К памятнику возложили цветы и помолились за новейших героев.

      Я связана с УПА, когда мне было 16 лет, я разносила по деревням эстафеты, те что передавали. Боролась всю жизнь, а мне уже 90 лет и я до сих пор борюсь,
      – рассказала львовянка София.

      "Быть преданным национальному делу — это тогда, когда мы все вместе становимся на защиту маленького украинца. В каждом городе, в каждом селе. Мы сильная нация, мы рожаем героев. Мы должны быть не только патриотами нашего города, но и патриотами нашей страны и служить нашей стране, потому что она лучшая", — отметил во время чествования памяти Бандеры городской председатель Львова Андрей Садовый.

       

      Теги: Новости Украины История Новости Львова Степан Бандера Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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