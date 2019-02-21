Как идеолог "русского мира" стал председателем окружной избирательной комиссии в Украине

В Днепре одиозного приверженца "русского мира" Виктора Марченко назначили председателем окружной избирательной комиссии. А он звал в Украину Владимира Путина и поднимал российский триколор. Его кандидатуру подал кандидат в президенты Сергей Каплин.

Чем известен Виктор Марченко? В 2014 году он радостно поддерживал оккупацию Крыма и ждал российскую армию в Днепре.

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По словам активиста Евромайдана Максима Гошовского, Виктор Марченко был главным организатором антиукраинских митингов. В Днепре он еще и поднимал российский флаг возле городского совета.



Сепаратист Виктор Марченко

Кроме того Виктор Марченко постоянный гость эфиров сепаратистских СМИ, на которых он рассказывает о хунте, государственном перевороте и другие российские легенды.

Как Виктор Марченко мог стать председателем окружной избирательной комиссии? В окружную избирательную комиссию его рекомендовал кандидат в президенты Сергей Каплин, который уже начал оправдываться, что просто недосмотрел и признает свою ошибку.

Самое обидное, что назначение состоялось именно 20 февраля – в день, когда мы скорбим по нашим погибшим майдановцам. Они отстаивали суверенность этой страны, а сейчас сепаратиста назначают на такую должность,

– отметил активист Евромайдана Максим Гошовский.

По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, это свидетельствует о качество кадрового подбора в той конторе Каплина.



Идеолог "русского мира"

Почему Виктор Марченко до сих пор не за решеткой? Его организацию "Союз советских ветеранов" запретили в 2017 году, однако он продолжает свою антиукраинскую деятельность.

В действующем законодательстве достаточно размыты понятия, такие как агитация за сепаратизм,

– рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

20 февраля Виктор Марченко уже провел первое заседание окружной избирательной комиссии, на котором вдруг заговорил на украинском и рассказывал возмущенным активистам о родной земле.

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По мнению Георгия Туки, за 5 лет войны на Донбассе народные депутаты так и не смогли изменить уголовное законодательство, которое бы отвечало современным вызовам. Поэтому не удивительно, что в ЦИК нам ответили, что никаких законных оснований не утверждать Марченко на посту у них нет.

Видео с комментариями политического эксперта Александра Солонтая: