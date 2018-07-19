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Как в Украине судят чиновников с нарушениями деклараций: яркие примеры

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Премию и антипремию в блоге "Честь и Не.Честь" за 19 июля 2018 года получат судьи одного столичного суда, которым пришлось иметь дело с незадекларированными чиновничьими доходами.

Одна из них испугалась судить члена Высшей квалификационной комиссии судей, потому что вскоре Комиссия должна оценить квалификацию судьи. Другая — не побоялась вынести решение в отношении чиновника из Администрации Президента.

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Начнем с лауреатки нашей антипремии. Судья Соломенского райсуда Киева Елена Мозолевская готовилась подтвердить свою профпригодность — пройти квалификационное оценивание, которое относительно всех представителей Фемиды проводит Высшая квалификационная комиссия судей.

Вдруг на ее стол попало дело члена ВККС Владимира Бутенко. Представитель органа, проверяет судей на соответствие высоким стандартам профессии, сам требования закона не выполнил. Не подал декларацию о улучшения своего имущественного положения, о чем и составило протокол Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Судья Мозолевская решила не спешить. Мы не знаем, или просто испугалась, или сознательно помогала тянуть время недобропорядочному члену ВККС. Но, чтобы последний избежал ответственности, суд должен был просто ничего не делать в течение 3 месяцев со дня зафиксированного НАЗК нарушения.

Сначала "осмотрительная" судья спросила у Совета судей, нет ли конфликта интересов в том, что она будет рассматривать дело члена ВККС, где вскоре сама будет проходить оценивание. Мозолевская дождалась ответа, но тот оказался не таким, как надо: Совет судей не усмотрел конфликта интересов. Через месяц после первого запроса Мозолевская подала другой — теперь в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Дождалась ответа, но и тот не подошел: НАЗК также не усмотрело конфликта интересов.

Тогда судья Мозолевска решила не считаться с потраченным временем, мнением компетентных органов и правилами административного процесса — и подала самоотвод.

Сомнения и промедления Елены Мозолевской уберегли Владимира Бутенко от ответственности, поскольку трехмесячный срок истек. А в государственный бюджет не попадут 90 тысяч гривен штрафа, которые должен был бы уплатить за нарушение закона член ВККС.

Антипремию НЕ.ЧЕСТЬ НЕДЕЛИ за затягивание дела и содействие в избежании ответственности члену ВККС получает судья Соломенского районного суда Киева Елена Мозолевская.

Олена Мозолевська

"Не.Честь недели" Елена Мозолевская

Чтобы избежать нашей антипремии и получить премию, надо не бояться. Как другая судья Соломенского райсуда Киева Оксана Криворот. Она не побоялась помочь расследованию правоохранителей в отношении топ-чиновника из Администрации Президента. И не просто чиновника, а того самого, что отвечает на Банковой за внедрение судебной реформы, — Алексея Филатова.

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Ранее на него обратили внимание журналисты. Они показали, что Алексей Филатов не декларирует ни одного члена семьи, тогда как живет с юристом Анной Бабич и воспитывает общего с ней сына. Такие же данные — у детективов Национального антикоррупционного бюро. Они дали показания о 57 совместных пересечений границы парой Бабич-Филатов за 6 лет.

Чтобы иметь железные доказательства совместного проживания пары, детективы НАБУ обратились в суд за доступом к телефону гражданской жены чиновника. Судья Криворот не медлила и не пряталась, а предоставила доступ детективам.

Премию "Честь недели" за своевременное и справедливое решение получает судья Соломенского районного суда Киева Оксана Криворот.

Оксана Криворот

"Честь недели" Оксана Криворот

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Теги: Новости Киева Новости Украины Судьи Расследования е-декларирование
Источник: 24 канал
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