В Украине в бананах пытались ввезти кокаин: фото находок

Правоохранители помешали ввозу в Украину партии кокаина из Южной Америки. Более 50 килограммов контрабанды пытались спрятать в контейнере с бананами.

Общая стоимость наркотиков, которые пытались ввезти в Украину, составляет 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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На территории морского торгового порта "Южный" (Южный, Одесская область) обнаружен грузовой контейнер с бананами, а в нем высококачественный кокаин весом 53,4 килограмма,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что каждый брикет контрабанды обернули в свинцовую упаковку. Это должно было бы затруднить обнаружение наркотика.

Кроме того, как подтверждение качества товара использовали специальную маркировку в виде "миньонов". Это свидетельствует о принадлежности товара к одному из южноамериканских наркосиндикатов.

В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечения к ответственности.

В Украину пытались ввести более 50 килограммов наркотиков

Обратите внимание! В Госпогранслужбе добавили, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте 2020 года в порту задержали более 30 килограммов кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Товар был маркирован изображением богатого мужчины – персонажа игры "Монополия".