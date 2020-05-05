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      В Украине в бананах пытались ввезти кокаин: фото находок

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      В Украине в бананах пытались ввезти кокаин - фото
      Как в Украине в бананах пытались ввезти кокаин / dpsu.gov.ua

      Правоохранители помешали ввозу в Украину партии кокаина из Южной Америки. Более 50 килограммов контрабанды пытались спрятать в контейнере с бананами.

      Общая стоимость наркотиков, которые пытались ввезти в Украину, составляет 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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      На территории морского торгового порта "Южный" (Южный, Одесская область) обнаружен грузовой контейнер с бананами, а в нем высококачественный кокаин весом 53,4 килограмма,
      – говорится в сообщении.

      В ведомстве отметили, что каждый брикет контрабанды обернули в свинцовую упаковку. Это должно было бы затруднить обнаружение наркотика.

      Кроме того, как подтверждение качества товара использовали специальную маркировку в виде "миньонов". Это свидетельствует о принадлежности товара к одному из южноамериканских наркосиндикатов.

      В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечения к ответственности.

      В Украину пытались ввести более 50 килограммов наркотиков

      Обратите внимание! В Госпогранслужбе добавили, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте 2020 года в порту задержали более 30 килограммов кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Товар был маркирован изображением богатого мужчины – персонажа игры "Монополия".

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Прокуратура Киева Продукты Наркотики Новости Одессы Новости Киева Госпогранслужба Контрабанда
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