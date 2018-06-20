Как в Украине за год выросли цены на топ-продукты: данные Госстата
В Украине за год подорожали почти все продукты питания. Так, индекс потребительских цен в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,2%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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Как говорится в данных Госкомстата по индексам потребительских цен на товары и услуги в 2018 году, хлеб и хлебопродукты подорожали на 9,2% по сравнению с январем-маем 2017 года, мясо и мясопродукты – 26,1%, рыба и продукты из нее – 2,8%, молоко, сыр и яйца – на 23,7%, масло и жиры – 16,8%, фрукты – 33,4%, овощи – на 17,5%, безалкогольные напитки – 16,6%.
Кроме того, алкогольные напитки и табачные изделия стали дороже на 20,2% по сравнению с прошлым годом, а предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 5,1%.
Инфляция в Украине в мае 2018 года в годовом выражении по сравнению с маем 2017 года составила 11,7%.
Также, по сравнению с апрелем 2018 года, потребительские цены в Украине в мае 2018 года возросли на 0%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.
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