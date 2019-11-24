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      Как в Запорожье убирали город от мусора: что мотивировало жителей

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      Положительные эмоции можно получить и от того, что делаешь окружающий мир лучше. Так, например, поступили в Запорожье. Местные жители вооружились большими мешками и пошли собирать мусор. Они взяли таких аж две сотни. Но и на этом все не закончилось. Потому что каждый мешок можно было выменять у организаторов на подарки.

      В рукавицах и с мешками для мусора. Сотня людей вышла сегодня убирать родное Запорожье. Волонтеры решили очистить пять локаций.

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      Убирали лесополосу на улице Магистральной. Пластиковые бутылки, остатки пищи, бумажные чашки от кофе – мусор здесь валяется везде, лишь кое-где выглядывает земля.

      Так много мусора. Приходишь всегда и удивляешься. Думаю, что нет воспитания и ответственности за нашу планету. Ведь многие вещи можно перерабатывать,
      – рассказала педагог Анжелика Протас.

      Собирать мусор пришли не только взрослые, но и дети. Школьница Лиза об акции узнала в сети. "Я не понимаю этого, если Земля – это наш дом, а подойти и выкинуть (мусор – 24 канал) в мусорку сложно. Я не могу этого объяснить", – рассказала Лиза Швец.

      Прибирання в Запоріжжі
      Уборка в Запорожье

      За каждый мешок мусора организаторы акции дают волонтерам фишки с надписью "дяка". Их у партнеров акции можно обменять на подарки: пиццу, сладости, носки или на экосумку.

      Прибирання у Запоріжжі
      Фишка "дяка"

      "Я считаю, что люди приходят не за подарками, это самые экологически и социально сознательные люди, которые хотят сделать город лучшим. Многие люди писали – мы хотим прийти, хотим принять участие, но мы не успели зарегистрироваться. Можно мы придем, можно мы просто соберем мусор", – организатор акции "Чистодяка" Антон Казанцев.

      Сегодня участники акции собрали более двухсот огромных мешков. Такую массовую уборку планируют организовывать в городе и в дальнейшем.

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      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Запорожья Экология
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