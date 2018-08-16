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Как валютный кризис в Турции повлияет на Украину: объяснение от НБУ

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Турецкая лира
Турецкая лира / Getty images

В Национальном банке Украины объяснили, какое влияние на отечественный финансовый рынок будет иметь напряженная экономическая ситуация, которая наблюдается в Турции.

Как заверил заместитель главы НБУ Олег Чурий, на Украину валютный кризис в Турции будет иметь лишь ограниченное влияние.

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По его словам, Украина слабо интегрирована в мировой финансовый рынок, поэтому напряженная экономическая ситуация в Турции и на мировом рынке особо не повлияет на национальную экономику.

Из-за того, что в собственности нерезидентов находится незначительная доля украинских государственных облигаций, отток капитала из Турции и вызванный им спад "аппетита" инвесторов к активам развивающихся стран не окажет значительного влияния на Украину, в том числе на валютный рынок в краткосрочной перспективе,
– рассказал Чурий в интервью "Интерфакс-Украина".

В НБУ все же предостерегают, что со временем украинская экономика может косвенно почувствовать последствия ситуации в Турции через внешнюю торговлю. На сегодня Турция является одним из крупнейших рынков сбыта украинской продукции – в 2017 году этот показатель составлял 6,4% отечественного товарного экспорта.

"Стремительная девальвация лиры и, в общем, проблемы на финансовом рынке Турции, могут спровоцировать снижение платежеспособного спроса в стране и, соответственно, привести к сокращению объема экспорта из Украины. Обесценивание лиры относительно доллара США может вызвать ухудшение конкурентоспособности отечественного экспорта в сравнении с турецкими товарами на третьих рынках", – пояснил заместитель председателя НБУ.

10 августа президент Турции Реджеп Эрдоган призвал турок менять иностранную валюту и золото на валюту страны – турецкую лиру. Он анонсировал, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами.

Теги: НБУ Деньги Новости Турции Гривна Экспорт
Источник: 24 Канал
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