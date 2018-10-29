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      Как правильно сварить гречку на воде и молоке: советы по приготовлению

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      Как варить гречку: рецепт приготовления на молоке и на воде
      Как варить гречку: рецепт приготовления на молоке и на воде

      Казалось бы, что приготовить гречку сможет каждый, однако в этом деле есть некоторые тонкости. Как сварить гречку вкусной, питательной, сохраняя все ее полезные свойства для организма человека – читайте в материале.

      Правильно сваренную гречку на воде можно употреблять в качестве гарнира с мясными блюдами, а также подавать к рыбе. Гречневую кашу сладкую или же соленую полезно готовить детям на обед, а на завтрак с маслом для всех членов семьи.

      Полезные свойства гречки

      – Способствует нормализации обмена веществ. Благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, оказывает полезное влияние на печень.

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      – Благодаря содержанию органического сахара, гречка нормализует содержание сахара в крови.

      – Фолиевая кислота укрепляет сердце и сосуды, способствует кровообразованию.

      – Клетчатка, содержащаяся в гречке, выводит из организма шлаки.

      Как варить гречку на воде

      Ингредиенты:
      - 350 грамм гречневой крупы;
      - 0,5 чайной ложки сахара;
      - 3 столовые ложки сливочного масла;
      - 3 столовые ложки масла.

      Рецепт приготовления:

      1. Выложите гречневую крупу на разогретую сухую сковородку и жарьте помешивая до 3-5 минут.

      Рецепт приготування корисної гречки
      Рецепт приготовления полезной гречки

      2. После всыпьте горячую крупу в кастрюлю объемом не менее 2,5 литра и добавьте к ней сливочное масло.

      Гречка – корисна та смачна крупа
      Гречка – полезная и вкусная крупа

      3. Залейте гречку одним литрой кипятка, посолите, тщательно размешайте. Доведите до кипения, закройте крышкой и варите 20 минут.

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      4. Тем временем лук нарежьте тонкими четвертинками колец. Приправьте солью и сахаром, обжарьте на среднем огне в масле до золотистого цвета.

      Цибуля покращить смак гречаної крупи
      Лук улучшит вкус гречневой крупы

      5. Выньте кастрюлю с кашей из духовки, добавьте обжаренный лук, тщательно перемешайте и отправьте обратно в духовку на 10 мин. Блюдо готово. Приятного аппетита!

      Смачний та корисний рецепт гречаної крупи
      Вкусный и полезный рецепт гречневой крупы

      Как варить гречку на молоке

      Ингредиенты:
      - один стакан гречневой крупы;
      - сахар и соль по вкусу;
      - 0,5 литра молока;
      - 0,5 литра воды.

      Рецепт приготовления:

      1. Для начала нужно перебрать гречку. После этого сковороду поставить на огонь, разогреть и всыпать туда гречневую крупу, обжаривая в течение трех минут.

      2. После этого поставить кастрюлю с водой на огонь, подсолить и довести до кипения. Когда вода закипит, добавить обжаренную гречневую крупу и варить в течение двадцати минут.

      Рецепт поживної каші на молоці
      Рецепт питательной каши на молоке

      3. После окончания варки, добавить в гречку сливочное масла и тогда огонь можно выключать.

      4. Разложить кашу по тарелкам и залить горячим кипяченым молоком и засыпать сахаром.

      Полезная и питательная гречневая каша с молоком готова! По желанию в тарелку можно положить фрукты или мед, тогда каша станет еще вкуснее и ароматнее!

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
      Источник: 24 канал
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