Как правильно сварить гречку на воде и молоке: советы по приготовлению
Казалось бы, что приготовить гречку сможет каждый, однако в этом деле есть некоторые тонкости. Как сварить гречку вкусной, питательной, сохраняя все ее полезные свойства для организма человека – читайте в материале.
Правильно сваренную гречку на воде можно употреблять в качестве гарнира с мясными блюдами, а также подавать к рыбе. Гречневую кашу сладкую или же соленую полезно готовить детям на обед, а на завтрак с маслом для всех членов семьи.
Полезные свойства гречки
– Способствует нормализации обмена веществ. Благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, оказывает полезное влияние на печень.
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– Благодаря содержанию органического сахара, гречка нормализует содержание сахара в крови.
– Фолиевая кислота укрепляет сердце и сосуды, способствует кровообразованию.
– Клетчатка, содержащаяся в гречке, выводит из организма шлаки.
Как варить гречку на воде
Ингредиенты:
- 350 грамм гречневой крупы;
- 0,5 чайной ложки сахара;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 3 столовые ложки масла.
Рецепт приготовления:
1. Выложите гречневую крупу на разогретую сухую сковородку и жарьте помешивая до 3-5 минут.
Рецепт приготовления полезной гречки
2. После всыпьте горячую крупу в кастрюлю объемом не менее 2,5 литра и добавьте к ней сливочное масло.
Гречка – полезная и вкусная крупа
3. Залейте гречку одним литрой кипятка, посолите, тщательно размешайте. Доведите до кипения, закройте крышкой и варите 20 минут.
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4. Тем временем лук нарежьте тонкими четвертинками колец. Приправьте солью и сахаром, обжарьте на среднем огне в масле до золотистого цвета.
Лук улучшит вкус гречневой крупы
5. Выньте кастрюлю с кашей из духовки, добавьте обжаренный лук, тщательно перемешайте и отправьте обратно в духовку на 10 мин. Блюдо готово. Приятного аппетита!
Вкусный и полезный рецепт гречневой крупы
Как варить гречку на молоке
Ингредиенты:
- один стакан гречневой крупы;
- сахар и соль по вкусу;
- 0,5 литра молока;
- 0,5 литра воды.
Рецепт приготовления:
1. Для начала нужно перебрать гречку. После этого сковороду поставить на огонь, разогреть и всыпать туда гречневую крупу, обжаривая в течение трех минут.
2. После этого поставить кастрюлю с водой на огонь, подсолить и довести до кипения. Когда вода закипит, добавить обжаренную гречневую крупу и варить в течение двадцати минут.
Рецепт питательной каши на молоке
3. После окончания варки, добавить в гречку сливочное масла и тогда огонь можно выключать.
4. Разложить кашу по тарелкам и залить горячим кипяченым молоком и засыпать сахаром.
Полезная и питательная гречневая каша с молоком готова! По желанию в тарелку можно положить фрукты или мед, тогда каша станет еще вкуснее и ароматнее!