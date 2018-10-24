11:17
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Как приготовить рис для суши: полезные советы

      41 Читати новину українською
      Как варить рис на суши в мультиварке и домашних условиях: видео
      Как варить рис на суши в мультиварке и домашних условиях: видео / unsplash.com

      Для того, чтобы приготовить суши, прежде всего следует правильно сварить рис, ведь от этого зависит структура ролла и его вкус. Чтобы суши не рассыпались и держали форму, рис должен быть клейким. Как правильно сварить рис для приготовления роллов – далее в материале.

      Главным компонентом для приготовления роллов является рис, поэтому прежде чем его сварить, следует учесть рекомендации японских кулинаров. Если рис будет недоваренным – он испортит вкус блюда, а если его переварить – роллы могут распасться.

      Читайте также: Как варить рис: рецепт правильного приготовления

      Рецепт приготовления риса на суши в мультиварке

      Ингредиенты:
      280 граммов риса;
      370 граммов воды;
      50 миллиграммов рисового уксуса;
      1/4 чайной ложки соли;
      1/2 чайной ложки сахара.

      Пошаговый рецепт, как варить рис:

      1. Для приготовления суши и роллов понадобится 2 мультистакана круглозернистого риса. Его надо высыпать в сосуд и несколько раз промыть водой, пока вода не станет прозрачной.

      2. Рис высыпать в мультиварку и залить 2,5 мультистаканами воды.

      як правильно приготувати рис на суші

      Как правильно приготовить рис для суши: советы

      3. Тогда надо поставить программу "Варка/Экспресс" на 45 минут. Если такой функции в мультиварке нет, тогда надо включить кнопку для варки крупы на 40-45 минут.

      4. К рису добавить соль, сахар и рисовый уксус, тщательно перемешивая.

      5. После приготовления даем рису остыть до комнатной температуры, после чего используем его для приготовления суши.

      Рецепт приготовления риса в кастрюле

      Индигриенты:                                                                                                                                    
      200 граммов риса;
      250 граммов воды;
      1 столовая ложка уксуса;
      2 чайные ложки соли;
      7 чайных ложек сахарного песка.

      Пошаговый рецепт, как варить рис:

      1. Сначала промываем рис до прозрачной воды. Выкладываем на сито и оставляем на 30 минут просохнуть.

      Для приготування суші рис повинен бути клейким
      Для приготовления суши рис должен быть клейким

      2. После этого, ставим рис в кастрюлю и заливаем водой. Пропорция риса и воды должна соответствовать 1:1,5.

      3. Кастрюлю надо накрыть крышко тогда, когда вода закипит, и уменьшить огонь до минимума.

      4. Варить рис нужно до того момента, пока он не впитает в себя всю воду (на это уйдет минут 10-15).

      Приготувати рис на суші легко і просто

      Приготовить рис для суши легко и просто

      5. С момента, когда рис сварился, ему необходимо постоять 10 мин под закрытой крышкой.

      6. Для приготовления специальной смеси в отдельной посуде надо смешать 1 столовую ложку уксуса, 2 чайные ложки соли и 7 чайных ложек сахара. Стоит следить за тем, чтобы все растворилось.

      7. После полученной смесью сбрызгиваем рис, аккуратно перемешиваем и даем рису остыть.

      Смотрите видео как приготовить рис для суши в домашних условиях:

       

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук