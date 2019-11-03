Как вернуть деньги вкладчиков в украинские банки: совет эксперта

Чтобы вернуть доверие украинцев к банкам, необходимо, чтобы государство гарантировало 100% компенсацию банковских вкладов в случае ликвидации финучреждения. Такое мнение 24 каналу высказал председатель Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе.

"После того, что произошло в Украине с 2014-го по 2018 годы, когда массово закрывались банки и люди теряли большие деньги, убедить вкладчиков вернуть средства в финучреждения крайне трудно. Потому что украинец отнес в банк 2 или 5 миллионов, затем учреждение обанкротилась, и вкладчику вернули гарантированные 200 тысяч", – говорит Катамадзе.

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Чтобы изменить эту ситуацию, нужно принимать соответствующие законы, считает эксперт.

На начальном этапе, например, государство могло бы законодательно гарантировать возврат 100% внесенных банковских вкладов в случае ликвидации финучреждения. Если это сделать, тогда в государственные банки принесут деньги и появится конкуренция,

– убежден Григол Катамадзе.



Деньги украинцев необходимо вернуть в банки / Фото GettyImages

Эксперт добавляет, что сразу невозможно заставить сделать такой шаг коммерческие банки, но если регулятор правильно сработает, тогда и они присоединятся.

"Кстати, в Грузии – мощный банковский сектор, – отметил Катамадзе. Это дало возможность выдержать российскую агрессию. Во время активной фазы российско-грузинской войны только один день были закрыты банки. Тогда ни копейки никто из финучреждений не забрал. Банковский сектор выдержал, потому что он был правильно сформирован".

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Кто такой Григол Катамадзе?

Грузинский дипломат и общественный деятель. В 1998-2000 годах – заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного сотрудничества, первый гражданский заместитель министра обороны. 2000-2007 и 2009-2013 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине. 2007-2008 годы – заместитель министра иностранных дел Грузии. Сейчас – президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

О том, как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – читайте в эксклюзивном интервью с экс-посолом Грузии в Украине Григолом Катамадзе.