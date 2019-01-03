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      Как вернуть лекарства в аптеку: инструкция Минздрава

      28 Читати новину українською
      Как вернуть лекарства в аптеку
      Как вернуть лекарства в аптеку / slovoidilo.ua

      Возвращать можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества.

      Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

      Читайте также: В Украине вступил в силу закон о возврате лекарств в аптеки

      Также в ведомстве отмечают, что для возврата необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный.

      Факт ненадлежащего качества лекарств подтверждается такими документами и без них возврат не возможен:

        •  заключение о качестве лекарственных средств, выданное подчиненной лабораторией территориального органа государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) и/или уполномоченной лабораторией;
       •  распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

      Также в министерстве добавили, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя.

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      Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Лекарства
      Источник: Здоров'я 24
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