Как вернуть лекарства в аптеку: инструкция Минздрава
Возвращать можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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Также в ведомстве отмечают, что для возврата необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный.
Факт ненадлежащего качества лекарств подтверждается такими документами и без них возврат не возможен:
• заключение о качестве лекарственных средств, выданное подчиненной лабораторией территориального органа государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) и/или уполномоченной лабораторией;
• распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.
Также в министерстве добавили, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя.
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