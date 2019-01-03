Как вернуть лекарства в аптеку: инструкция Минздрава

Возвращать можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Также в ведомстве отмечают, что для возврата необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный.

Факт ненадлежащего качества лекарств подтверждается такими документами и без них возврат не возможен:

• заключение о качестве лекарственных средств, выданное подчиненной лабораторией территориального органа государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) и/или уполномоченной лабораторией;

• распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.



Также в министерстве добавили, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя.

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