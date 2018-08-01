Как вернуть стройную фигуру после родов: действенный лайфхак от Лилии Ребрик

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно во второй раз стала мамой, с жаром вернулась к работе. Звезда рассказала, какие упражнения помогают ей иметь стройную фигуру за 2 месяца после родов.

Недавно сеть взорвалась комментариями относительно фигуры Лилии Ребрик. Все потому, что звезда разместила на своей странице кадр с выписки из роддома, где она показала не лучшую свою форму. Платье свободного кроя, которое надела телеведущая, от ветра стало в несколько раз пышнее, поэтому образ Лилии Ребрик сравнили с наматрасником.

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Но критика пользователей сети никак не повлияла на блог телезвезды. Более того, Лилия Ребрик решила поделиться с читателями, как вернуть свою стройную фигуру после родов.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 29 Лип 2018 р. о 2:55 PDT

По словам телеведущей, ее фигура далека от идеала, поэтому она пытается тщательно следить за своим весом. Даже с двумя маленькими детьми Лилия Ребрик находит время для небольшой физической нагрузки и делится своими лайфхаками молодой мамы.

"Рассказываю: во-первых, мне еще есть над чем работать (я к себе очень требовательна). Во-вторых: лучший тренажер – это ваш ребенок! А в-третьих, в зал я еще не хожу, так как кормлю (младенца грудным молоком – ред), а физические нагрузки нежелательны в этот период. Поэтому упражнение, которое я люблю больше всего и которое можно делать везде – это "планочка". Начните стоять в ней минуту, а потом увеличивайте время. И так по несколько подходов в день. Это упражнение очень действенное!", – посоветовала Лилия Ребрик, добавив фото с небольшой тренировки.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 31 Лип 2018 р. о 11:06 PDT

Напомним, что Лилия Ребрик во второй родила ребенка. Роды состоялись 30 апреля в одной из клиник Киева. По просьбе старшей дочери, новорожденную девочку назвали Полиной.