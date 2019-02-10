Как вернуть Супрун и провокации МП касаемо языка богослужения в ПЦУ – топ-5 видео недели

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Как вернуть Ульяну Супрун в министерство

Активисты для решения предлагают убрать приложение "исполняющая обязанности" и сделать Ульяну Супрну постоянным министром.

Мы просим их принять правильное, единое и простое решение. Согласно процедуре в Верховной Раде, назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения,

– рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

После отстранения Ульяны Супрун, президент и премьер-министр выразили свою поддержку и заверили, что полномочия будут восстановлены. Уже 11 февраля Апелляционный суд рассмотрит апелляцию Кабмина. В то же время ни Президент, ни премьер не вынесли кандидатуру Ульяны Супрун в Верховную Раду, чтобы назначить ее постоянным министром.

Видео об отстранении Ульяны Супрун и как это решить

МП спекулирует на теме языке богослужения в ПЦУ

Московские священники начали запугивать верующих, якобы в новообразованной Православной церкви Украины запретят молиться на церковнославянском, к которому привыкли и на котором молиться якобы наиболее правильно. На самом деле, говорят в ПЦУ – язык служения может выбирать община.

Видео: как московские священники провоцируют верующих

Рейцтинг топ-политиков, которые больше всех лгали в 2018 году

Весь 2018 год кандидаты в президенты и лидеры политических партий засевали украинцев обещаниями. Однако из проверенных 1962 высказываний половина – это манипуляции, ложь и преувеличения. Проект VoxCheck сделал анализ высказываний украинских топ-политиков в течение предвыборного 2018 года. В пятерку "Рейтинга манипуляторов и лжецов" вошли (1-5 места соответственно): Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

Видео: кто и как можно больше врал в 2018 году

Что следует знать о кандидате прежде чем голосовать: полезные сайты

До президентских выборов осталось меньше двух месяцев – они состоятся уже 31 марта. Поэтому журналисты 24 канала собрали 5 важных советов для украинских избирателей, как проверить кандидата, за которого планируешь отдать свой голос.

Смотрите в видео о полезных сайтах, которые помогут изучить всю правду о кандидатах

Украинский политзаключенному в РФ Роману Сущенко – 50

Украинскому журналисту Роману Сущенко исполняется 50. Это – уже третий день рождения, который ему приходится встречать в российских казематах.

Смотрите видео: что известно о Романе Сущенко и его заключении