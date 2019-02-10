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      Как вернуть Супрун и провокации МП касаемо языка богослужения в ПЦУ – топ-5 видео недели

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      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Как вернуть Ульяну Супрун в министерство

      Активисты для решения предлагают убрать приложение "исполняющая обязанности" и сделать Ульяну Супрну постоянным министром.

      Мы просим их принять правильное, единое и простое решение. Согласно процедуре в Верховной Раде, назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения,
      – рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

      После отстранения Ульяны Супрун, президент и премьер-министр выразили свою поддержку и заверили, что полномочия будут восстановлены. Уже 11 февраля Апелляционный суд рассмотрит апелляцию Кабмина. В то же время ни Президент, ни премьер не вынесли кандидатуру Ульяны Супрун в Верховную Раду, чтобы назначить ее постоянным министром.

      Видео об отстранении Ульяны Супрун и как это решить

       

      МП спекулирует на теме языке богослужения в ПЦУ

      Московские священники начали запугивать верующих, якобы в новообразованной Православной церкви Украины запретят молиться на церковнославянском, к которому привыкли и на котором молиться якобы наиболее правильно. На самом деле, говорят в ПЦУ – язык служения может выбирать община.

      Видео: как московские священники провоцируют верующих

      Рейцтинг топ-политиков, которые больше всех лгали в 2018 году

      Весь 2018 год кандидаты в президенты и лидеры политических партий засевали украинцев обещаниями. Однако из проверенных 1962 высказываний половина – это манипуляции, ложь и преувеличения. Проект VoxCheck сделал анализ высказываний украинских топ-политиков в течение предвыборного 2018 года. В пятерку "Рейтинга манипуляторов и лжецов" вошли (1-5 места соответственно): Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

      Видео: кто и как можно больше врал в 2018 году

      Что следует знать о кандидате прежде чем голосовать: полезные сайты

      До президентских выборов осталось меньше двух месяцев – они состоятся уже 31 марта. Поэтому журналисты 24 канала собрали 5 важных советов для украинских избирателей, как проверить кандидата, за которого планируешь отдать свой голос.

      Смотрите в видео о полезных сайтах, которые помогут изучить всю правду о кандидатах

      Украинский политзаключенному в РФ Роману Сущенко – 50

      Украинскому журналисту Роману Сущенко исполняется 50. Это – уже третий день рождения, который ему приходится встречать в российских казематах.

      Смотрите видео: что известно о Романе Сущенко и его заключении

       

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      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Видео недели языковый вопрос Религия Православная церковь Украины УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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