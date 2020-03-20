Как вести себя во время пандемии коронавируса: в Днепре сняли мощное видео

В Днепре сняли серию фотографий и видеоролик о правильном поведении во время пандемии Covid-19. Таким образом днепровские фотограф и клипмейкер попытались сбить накал в городе и объяснить, как избежать коронавируса.

Стас Губкин и Глеб Маккей в видео и на фото призывают жителей Днепра мыть руки, не прикасаться ими к лицу и рту. Ведь эти простые меры безопасности могут спасти жизнь во время пандемии, сообщает "Информатор".

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Съемки проводились в косюмах ПЗК / Фото "Информатор"

Съемки проводились на жилых массивах, в общевоенных защитных комплектах. К съемкам, говорят авторы, большинство днепровцев отнеслись с пониманием.

Смотрите видеоклип о коронавирусе:

Карантин в Украине:

По состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом. Три из них летальные. Один человек выздоровел.

В Черновицкой, Житомирской и Киевской области объявлена чрезвычайная ситуация. Также в объявлении чрезвычайной ситуации готовятся и в Киеве.

Общенациональный карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.



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