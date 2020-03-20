12:49
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Как вести себя во время пандемии коронавируса: в Днепре сняли мощное видео

      - Читати новину українською

      В Днепре сняли серию фотографий и видеоролик о правильном поведении во время пандемии Covid-19. Таким образом днепровские фотограф и клипмейкер попытались сбить накал в городе и объяснить, как избежать коронавируса.

      Стас Губкин и Глеб Маккей в видео и на фото призывают жителей Днепра мыть руки, не прикасаться ими к лицу и рту. Ведь эти простые меры безопасности могут спасти жизнь во время пандемии, сообщает "Информатор".

      Читайте также Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной


      Съемки проводились в косюмах ПЗК / Фото "Информатор"

      Съемки проводились на жилых массивах, в общевоенных защитных комплектах. К съемкам, говорят авторы, большинство днепровцев отнеслись с пониманием.

      Смотрите видеоклип о коронавирусе:

      Карантин в Украине:

      • По состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом. Три из них летальные. Один человек выздоровел.
      • В Черновицкой, Житомирской и Киевской области объявлена чрезвычайная ситуация. Также в объявлении чрезвычайной ситуации готовятся и в Киеве.
      • Общенациональный карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.


      Как выявить коронавирус / Инфографика 24 канала

      Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
      сегодня
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:15 Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 12:00 Судьба Украины решится в Минске
      Юрій Бутусов
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      сегодня , 10:45 Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации
      Вероніка Климська
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук