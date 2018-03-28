Как вкусно и быстро засолить скумбрию: рецепт приготовления
Готовую соленую скумбрию можно подавать как готовое блюдо или использовать в различных рыбных салатах, закусках, бутербродах.
Многие хозяйки предпочитают покупать уже готовую соленую рыбу – мол, так проще и быстрее. Но скумбрия, приготовленная дома собственноручно, всегда получается гораздо вкуснее и безопаснее купленной, ведь вы сами знаете, какую рыбу солили, какие добавили специи и контролируете количество соли.
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Перед тем как солить скумбрию, запомните несколько простых секретов:
1. Рыбу нужно выбирать жирную, упругую, с характерным приятным запахом, без желтизны, пятен и повреждений;
2. Соль следует использовать кухонную, а не йодированную;
3. Для засолки подойдет свежая рыба, а также мороженая.
Ингредиенты:
2 свежих скумбрии;
2 луковицы;
1 лайм;
3-4 столовые ложки масла;
1 столовая ложка сахара;
2 лавровых листа;
5 горошин душистого перца;
5 горошин черного перца;
2 бутона гвоздики;
5 столовых ложек соли;
1 л воды.
Рецепт приготовления скумбрии:
1. Перед тем, как солить скумбрию, выпотрошите рыбу, хорошенько промойте и обсушите. Икру или молоки лучше не выбрасывайте, а оставьте для засолки. Затем отрежьте головы и хвосты, снимите шкуру, отделите позвоночник с костями и плавниками и порежьте филе порционными кусочками.
2. Приготовьте рассол. Для этого вскипятите воду, добавьте в нее соль, сахар, специи и проварите 3 минуты. Выключите огонь и дайте рассолу настояться под крышкой не менее 10 минут. Затем остудите рассол до комнатной температуры.
3. Выложите скумбрию в стеклянную или эмалированную посуду, залейте остывшим рассолом, сверху положите груз. Поставьте засоленную скумбрию в холодильник на 10 часов или на ночь.
4. Порежьте лук тонкими кольцами. Выдавите из лайма сок.
5. Достаньте скумбрию из рассола, сверху выложите кольца лука, окропите соком лайма и полейте маслом.
6. Подавайте соленую скумбрию с отварным картофелем, овощным салатом или кусочком ароматного черного хлеба.
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