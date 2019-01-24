Как вкусы в еде влияют на количество занятий сексом

В США группа ученых обнаружила интересную связь между вкусовыми предпочтениями человека и его способом жизни.

Социологический опрос, в котором приняли участие 2 тысячи американцев показал, что любители острого склонны вести более насыщенную жизнь.

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Любовь к острым продуктам повышает целенаправленность: поклонники такой еды на 29% чаще работали над реализацией своей мечты, а также в среднем уделяли больше внимания физическим упражнениям, пишет New York Post.

Однако исследование показало, что любители острого занимаются сексом 5,3 раза в месяц, а те, кто не любит этих специй – 3,2 раза.

На 45% любители острого склонны путешествовать за пределами своей страны, чем противники специй. Первая группа также чаще прыгала с парашютов, занималась рафтингом и подводным плаванием. Кроме того, о готовности прыгнуть с тарзанки заявили 12% фанатов острого, в то время как среди поклонников неострых продуктов – всего 2%.

Любители горячей пищи с большей вероятностью скажут, что им нравится встречаться с новыми людьми и будут считать себя хорошими ораторами.

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