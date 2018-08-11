Как Владимир Кличко учит своих студентов в университете Швейцарии: фото
Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко находится сейчас в университете St. Gallen, Швейцария, где на практике демонстрирует свой метод Управления Вызовами "FACE the Challenge", о котором он так много рассказывает.
Владимир Кличко в университете St. Gallen учит своих студентов дисциплине, терпению и силе воли – всем тем качествам, которые необходимы для решения новых вызовов, пишет klitschko-brothers.com.
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"Тренинг от Кличко стоит больше, чем вся та боль в ногах, даже после 35 минут в таком положении", – отметила одна из студенток.
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Источник: 24 Канал
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