Как Владимир Кличко учит своих студентов в университете Швейцарии: фото

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко находится сейчас в университете St. Gallen, Швейцария, где на практике демонстрирует свой метод Управления Вызовами "FACE the Challenge", о котором он так много рассказывает.

Владимир Кличко в университете St. Gallen учит своих студентов дисциплине, терпению и силе воли – всем тем качествам, которые необходимы для решения новых вызовов, пишет klitschko-brothers.com.

Читайте также: Владимир Кличко вернется на ринг: известна причина

"Тренинг от Кличко стоит больше, чем вся та боль в ногах, даже после 35 минут в таком положении", – отметила одна из студенток.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24