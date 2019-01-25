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      Как влияет брак на здоровье пожилых людей

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      Пожилые люди в отношениях здоровее одиноких
      Пожилые люди в отношениях здоровее одиноких / pixabay.com

      Британские исследователи выяснили, что пожилые люди, состоящие в браке, физически сильнее своих одиноких, разведенных или овдовевших ровесников.

      Для исследования использовали данные о здоровье и жизни более чем 20 тысяч британцев и американцев в возрасте от 50 лет., оворится в статье опубликованной в журнале PLoS One.

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      Исследователи учли данные о семейном положении (наличие и количество браков, наличие вдовства и развода), возраст, пол, социоэкономический статус, курение и индекс массы тела.

      Літні люди
      Одинокие пожилые люди имеют худшее здоровье

      Авторы пришли к выводу, что наличие постоянного партнера в пожилом возрасте положительно сказывается на физическом здоровье человека. Однако это во многом объясняется тем, что участники выборки, состоящие в браке, имели более высокий уровень достатка, чем одиночки в пожилом возрасте.

      Что касается мужчин, которые стали сильнее после повторного брака, то это исследователи объясняют селекцией: чаще новую партнершу находят мужчины, отличающиеся лучшими физическими параметрами.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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