Как влюбленность влияет на иммунитет: ответ ученых

Влюбленность помогает иммунной системе эффективнее работать и бороться с вирусами.

Об этом говорится в результатах исследования Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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В исследовании участвовали 47 женщин, которые за последние два года начали романтические отношения. "Чувство влюбленности – одно из мощнейших психологических опытов в жизни человека", подчеркивают ученые. Это состояние сказывается на всем организме.

Оказалось, что влюбленность провоцирует активизацию генов, ответственных за выработку интерферона – белка, который помогает бороться с вирусами.



Влюбленность стимулирует выработку интерферона

Исследователи предположили, что так организм женщины готовится к беременности. Когда чувства проходят – уровень интерферона падает. Ученым осталось выяснить, справедливы ли эти выводы и в отношении мужчин.

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