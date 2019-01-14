11:52
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Как влюбленность влияет на иммунитет: ответ ученых

      40 Читати новину українською
      Как влюбленность влияет на иммунитет
      Как влюбленность влияет на иммунитет / unsplash.com

      Влюбленность помогает иммунной системе эффективнее работать и бороться с вирусами.

      Об этом говорится в результатах исследования Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

      Читайте также: Красивые люди более толерантны к ЛГБТ и внебрачному сексу

      В исследовании участвовали 47 женщин, которые за последние два года начали романтические отношения. "Чувство влюбленности – одно из мощнейших психологических опытов в жизни человека", подчеркивают ученые. Это состояние сказывается на всем организме.

      Оказалось, что влюбленность провоцирует активизацию генов, ответственных за выработку интерферона – белка, который помогает бороться с вирусами.

      Кохання і імунітет
      Влюбленность стимулирует выработку интерферона

      Исследователи предположили, что так организм женщины готовится к беременности. Когда чувства проходят – уровень интерферона падает. Ученым осталось выяснить, справедливы ли эти выводы и в отношении мужчин.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      сегодня , 11:00 Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      Тетяна Мартинюк 128
      Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 187
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      13 января , 22:19 Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      521
      Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      13 января , 22:00 Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 4851
      Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      13 января , 20:01 Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      1188
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Куда пойти в Киеве 8-11 марта: афиша интересных событий
      7 марта 2018 , 09:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук