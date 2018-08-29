Как во Львове готовят собак-визитеров для помощи детям с инвалидностью и пожилым людям

Во Львове продолжается подготовка так называемой собаки-визитера. Задачей собачки будет общаться с детьми с инвалидностью и пожилыми людьми, которые нуждаются в контакте с животными.

Сейчас прошла отбор и уже учится с кинологом мини-лайка Лола. Она умеет давать лапу, послушно реагирует на людей и других собак.

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Лола попала в приют после ДТП. У мини-лайки был перелом таза, ей трудно садиться, но несмотря на это, собака спокойная. Именно таких и выбирают для визитов к детям с инвалидностью и пожилых людей.

Собака должна принимать пищу, но не бросаться активно, чтобы не травмировать ребенка, потому что дети также могут иметь какое-то печенье или пищу,

– сказал кинолог в ЛКП "Лев" Владимир Вань.

Пока в ЛКП "Лев" отобрали только Лолу, но хотели бы найти еще одну такую собаку. Их научат определенным трюкам, а потом сформируют программу продолжительностью в один час, с которой и будут приходить в гости.



Уже учится с кинологом мини-лайка Лола



С помощью проекта в "Лев" хотят показать, что бездомные собаки – это не бремя для общества. Они могут участвовать в социальной жизни и помогать людям. А положительное влияние от общения с животным будет, гарантируют психологи.

Даже на физиологическом уровне уменьшается давление, сердечно-сосудистая система успокаивается, сердце начинает медленнее биться. Социализация старших и одиноких людей улучшается,

– ответила психолог Оксана Наконечная.

Обучение собак и проводника продлится два месяца. Позже с четвероногими посетят гериатрический пансионат и реабилитационный центр "Джерело".