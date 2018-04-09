Как во Львове празднуют Поливальный понедельник

На второй день после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник. Этот праздник символизирует духовное очищение. Во Львове массовые обливания происходят на главной площади города. Для этого там даже установлены специальные системы подачи воды.

Во Львове с самого утра идут ожесточенные водяные баталии. Дети обливаются, а к ним присоединяются взрослые, ведь по поверьям в этот день вода очищает по-особенному, дарит счастье и здоровье на весь год.

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Каждый, кто хочет принять участие в массовом поливе, прежде всего, проходит через водяную арку. А здесь уже настоящие водные баталии. Сухим никто не выходит.

Ранее в Поливальный понедельник обливали преимущественно незамужних девушек – так ребята за ними ухаживали. Чтобы Поливальный понедельник прошел без происшествий, массовые обливания в городе организованы. Все происходит на площади Рынок.

Чтобы избежать негативного поведения молодежи в наших районах города мы собираем всех здесь, нам помогает контролировать ситуацию муниципальная варта,

– рассказала и.о. начальника городского управления внутренней политики Мария Пилипчук.

Здесь есть и специальные системы для подачи воды, и специальные сушки, чтобы не замерзнуть. А также место, где можно переодеваться.