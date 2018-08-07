20:18
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как во Львове прошел фестиваль "Воины эпох": захватывающее видео

31 Читати новину українською

Во Львове состоялся первый фестиваль старинного боя "Воины эпох". Все выглядело очень реалистично: были и древнее оружие, и латы, и даже рыцарские бои. Соревновались не на шутку – до настоящей крови.

Тарасу изрядно досталось во время массовых боев. Смывает водой кровь, но на соперников не держит зла. Говорит, сам виноват, что пропустил удары в голову. Здесь в бой идут мечи, алебарды и топоры. Все это – муляжи средневекового холодного оружия. Весь доспех реконструктора может стоить до 5 тысяч долларов.

Читайте также: Средневековый фестиваль на Львовщине: полет над скалами и штурм крепости

"Частично я делал его сам. Доспех – это середина 14 века (Европа). Состоит из латных ног, колен, голени и бригантины", – рассказал реконструктор Тарас Грицюк.

Задача рыцарей – положить на землю противников. Как не странно, но в этом спорте есть и девушки. Соревнуются почти на равных с мужчинами. В 2017 году средневековый бой признали национальным неолимпийским видом спорта. На соревнования во Львов прибыли чемпионы Украины, Европы и призеры чемпионатов мира.

В общем у нас представлены бойцы из 10 регионов Украины. В основном это Западная Украина. Также представлена Центральная Украина: Сумы, Черкассы, Киев. Общее количество бойцов около 80,
– отметил соорганизатор фестиваля Воины эпох Сергей Ващук.

Организаторы подготовили немало развлечений для посетителей, которые впервые увидели этот вид спорта. Это арчер-таг, спортивный меч и стрельба из лука. Попробовать себя в каждом из них можно было бесплатно.

Теги: Новости Украины Фестивали Новости Львова
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
сегодня, 20:02 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
Яніна Ткачук
Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
сегодня, 19:01 Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
Юліана Вінтюк
Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сегодня, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
сегодня, 16:01 Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
Катерина Петренко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Шокирующая история. Во Львове мужчина развращал свою внучку
 18 февраля 2016 , 16:51
Курс валют на 15 июня: евро несколько вырос, доллар также прибавил в цене
 15 июня , 08:30
Анчелотти резко раскритиковал "Баварию" и анонсировал кадровые изменения
 16 октября 2016 , 20:16
Агент назвал две причины, почему турецкие клубы хотят массово скупать украинцев
 8 января 2017 , 16:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук