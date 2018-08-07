Как во Львове прошел фестиваль "Воины эпох": захватывающее видео

Во Львове состоялся первый фестиваль старинного боя "Воины эпох". Все выглядело очень реалистично: были и древнее оружие, и латы, и даже рыцарские бои. Соревновались не на шутку – до настоящей крови.

Тарасу изрядно досталось во время массовых боев. Смывает водой кровь, но на соперников не держит зла. Говорит, сам виноват, что пропустил удары в голову. Здесь в бой идут мечи, алебарды и топоры. Все это – муляжи средневекового холодного оружия. Весь доспех реконструктора может стоить до 5 тысяч долларов.

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"Частично я делал его сам. Доспех – это середина 14 века (Европа). Состоит из латных ног, колен, голени и бригантины", – рассказал реконструктор Тарас Грицюк.

Задача рыцарей – положить на землю противников. Как не странно, но в этом спорте есть и девушки. Соревнуются почти на равных с мужчинами. В 2017 году средневековый бой признали национальным неолимпийским видом спорта. На соревнования во Львов прибыли чемпионы Украины, Европы и призеры чемпионатов мира.

В общем у нас представлены бойцы из 10 регионов Украины. В основном это Западная Украина. Также представлена Центральная Украина: Сумы, Черкассы, Киев. Общее количество бойцов около 80,

– отметил соорганизатор фестиваля Воины эпох Сергей Ващук.

Организаторы подготовили немало развлечений для посетителей, которые впервые увидели этот вид спорта. Это арчер-таг, спортивный меч и стрельба из лука. Попробовать себя в каждом из них можно было бесплатно.