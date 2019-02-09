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      Как во Львове реставрируют уникальную картину 17 века

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      Во Львове реставрируют уникальную картину французского художника Жоржа де Латура, который жил еще в 17 веке. Это одна из важнейших художественных сокровищ всего мира. Ныне сохранилось только 30 полотен де Латура и только 9 из них имеют авторскую подпись.

      Жорж де Латур – выдающийся французский живописец, который был придворным художником короля Людовика XIII. В фонд Львовской галереи искусств имени Бориса Возницкого его шедевр попал еще до войны из частных коллекций.

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      Заведующая отделом реставрации галереи Инна Дмитрук-Сорохтей отметила, что до 70-х годов никто даже не знал автора этой картины, пока не просветили инфракрасными лучами – и под верхним слоем красок увидели подпись Жоржа де Латура.

      Мы имеем уникальное для Украины полотно. Центральная и Восточная Европа вообще не имеют в собственности никакой работы Жоржа де Латура,
      – отметила Дмитрук-Сорохтей.

      Она добавила, что картина имеет значительные потертости, вероятно, это произошло во время путешествий. Ежедневно команда специалистов открывает что-то новое. Прежде всего, проводят химические, физические и биологические исследования. Все фотографируют в рентгеновских и инфракрасных лучах, а также в ультрафиолете, чтобы заглянуть под верхний слой.


      Картину изучают и реставрируют с помощью рентгена, микроскопа, ультрафиолета и даже саркофага


      Картина Жоржа де Латура "У ростовщика"

      Реставратор Львовской галереи искусств Инна Баблоян подчеркнула, что с помощью рентгеновских лучей они могут увидеть слои, все реставрационные вставки и изменения.

      Реставрація картини
      Реставрация картины Жоржа де Латура

      Сейчас эксперты снимают верхние слои, чтобы открыть то, что нарисовал сам де Латура. Ведь картину не раз перерисовывали. Потом продублируют новым полотном и надеются открыть авторскую подпись.

      Реставрация продлится до осени, а дальше картину покажут львовскому зрителю. Сейчас есть приглашение повозить уникальную картину по миру.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Исскусство
      Источник: 24 канал
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