Как во львовских храмах придерживаются ограничений во время богослужений: видео

В украинских церквях верующим рекомендуют соблюдать предписания власти по карантину. В частности, во львовских храмах на утренние богослужения в помещение заходят не более 10 человек. Все остальные либо молятся на улице, либо также смотрят онлайн-трансляции. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

В помещении львовского собора святого Юра перед утренним богослужением находятся всего несколько человек внутри. О карантинных правилах прихожане знают, поэтому не спорят.

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Некоторые из прихожан в храм не заходят, а слушают службу на улице. Отец Павел Дроздяк, руководитель пресс-службы Львовской архиепархии УГКЦ рассказал, что с начала пандемии в храмах Львова поставили антисептики, а верующих призывают не целовать кресты, иконы и другие вещи, которые могут быть контактными.

Мы позаботились, чтобы почти со всех наших храмов происходила трансляция,

– отметил отец Павел Дроздяк.

Если карантин затянется, то под угрозой окажется и празднование Пасхи. Сейчас духовенство не готово сказать, каким будет пасхальное богослужение.

Возможно, также богослужения будут ограничены. Освящение куличей у нас и так происходит во дворе храма, какую-то дистанцию ​​будем держать. Пасха состоится,

– сообщил митрополит Львовский и Сокальский ПЦ владыка Димитрий Рудюк.

Еще один вариант, который предлагают священники – это провести онлайн-трансляцию для всех верующих.

Что рекомендует церковь на время карантина

Православна Церква України

настоятелям храмов, председателям религиозных общин строго соблюдать правила карантина. При подаче благословения мирянам священник не должен подавать им руку для целования;

в храмах нужно соблюдать санитарные нормы: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входных дверей специальными дезинфицирующими растворами;

ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек. Ввести, где это возможно, трансляцию богослужений по сети, поощряя прихожан к совершению домашней молитвы;

иконы, кресты, распятия – достаточно совершить поклон и перекреститься, не целуя их;

храмы, где они являются открытыми в течение дня, не закрывать. Настоятелям и клирикам дежурить, в одиночку, принимая прихожан, совершая для них Таинство Исповеди и подавая причастие Святых Христовых Тайн;

больным, особенно простудными болезнями, лицам старшего, пенсионного возраста, детям на период действия карантина оставаться дома.

Украинская греко-католическая церковь

УГКЦ призывает граждан Украины придерживаться предписаний государства по карантину;

пожилым людям и с детьми отдать предпочтение домашней молитве;

из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.



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