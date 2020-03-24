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      Как во львовских храмах придерживаются ограничений во время богослужений: видео

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      В украинских церквях верующим рекомендуют соблюдать предписания власти по карантину. В частности, во львовских храмах на утренние богослужения в помещение заходят не более 10 человек. Все остальные либо молятся на улице, либо также смотрят онлайн-трансляции. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

      В помещении львовского собора святого Юра перед утренним богослужением находятся всего несколько человек внутри. О карантинных правилах прихожане знают, поэтому не спорят.

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      Некоторые из прихожан в храм не заходят, а слушают службу на улице. Отец Павел Дроздяк, руководитель пресс-службы Львовской архиепархии УГКЦ рассказал, что с начала пандемии в храмах Львова поставили антисептики, а верующих призывают не целовать кресты, иконы и другие вещи, которые могут быть контактными.

      Мы позаботились, чтобы почти со всех наших храмов происходила трансляция,
      – отметил отец Павел Дроздяк.

      Если карантин затянется, то под угрозой окажется и празднование Пасхи. Сейчас духовенство не готово сказать, каким будет пасхальное богослужение.

      Возможно, также богослужения будут ограничены. Освящение куличей у нас и так происходит во дворе храма, какую-то дистанцию ​​будем держать. Пасха состоится,
      – сообщил митрополит Львовский и Сокальский ПЦ владыка Димитрий Рудюк.

      Еще один вариант, который предлагают священники – это провести онлайн-трансляцию для всех верующих.

      Что рекомендует церковь на время карантина

      Православна Церква України

      • настоятелям храмов, председателям религиозных общин строго соблюдать правила карантина. При подаче благословения мирянам священник не должен подавать им руку для целования;
      • в храмах нужно соблюдать санитарные нормы: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входных дверей специальными дезинфицирующими растворами;
      • ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек. Ввести, где это возможно, трансляцию богослужений по сети, поощряя прихожан к совершению домашней молитвы;
      • иконы, кресты, распятия – достаточно совершить поклон и перекреститься, не целуя их;
      • храмы, где они являются открытыми в течение дня, не закрывать. Настоятелям и клирикам дежурить, в одиночку, принимая прихожан, совершая для них Таинство Исповеди и подавая причастие Святых Христовых Тайн;
      • больным, особенно простудными болезнями, лицам старшего, пенсионного возраста, детям на период действия карантина оставаться дома.

      Украинская греко-католическая церковь

      • УГКЦ призывает граждан Украины придерживаться предписаний государства по карантину;
      • пожилым людям и с детьми отдать предпочтение домашней молитве;
      • из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.

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      Автор: Юлия Девда
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Религия УГКЦ Православная церковь Украины Новости Львова
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