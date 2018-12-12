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      Как вода влияет на зрение человека

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      Как вода в организме влияет на зрение
      Как вода в организме влияет на зрение / medicalnewstoday.com

      Всем известно, что человек состоит из воды на 75-80%. Дефицит этой жидкости может повлиять не только на внутренние органы, но и на зрение.

      Существуют два пути влияния воды на зрение человека, пишет Opticclub.

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      1. Изнутри

      Вода поддерживает баланс жидкости во всем организме, не становятся исключением и глаза. При дефиците жидкости орган зрения пересыхает. Как следствие – у человека возникают неприятные ощущения песка в глазах, боли.

      При дефіциті води очі пересихають

      При дефиците воды глаза пересыхают

      Недостаточное количество воды может спровоцировать развитие глазных инфекций. Ведь именно слезная жидкость является одним из важных уровней иммунной системы, которая не пускает в организм возбудители различных заболеваний.

      2. Внешне

      В открытых водоемах могут содержаться бактерии, поэтому людям, которые носят контактные линзы, не стоит там купаться из-за риска подцепить бактерии и микробы.

      От температуры воды зависит реакция сосудов на, к примеру, умывание. Горячая жидкость способствует их расширению, а холодная – сужению. Людям с больными сосудами нужно правильно подбирать температурный режим для водных процедур.

      Чтобы уберечься от бактерий, которые могут находиться в воде, необходимо принимать фильтрованную воду или кипяченую.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Здоровье глаз
      Источник: Здоров'я 24
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