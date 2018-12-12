Как вода влияет на зрение человека

Всем известно, что человек состоит из воды на 75-80%. Дефицит этой жидкости может повлиять не только на внутренние органы, но и на зрение.

Существуют два пути влияния воды на зрение человека, пишет Opticclub.

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1. Изнутри

Вода поддерживает баланс жидкости во всем организме, не становятся исключением и глаза. При дефиците жидкости орган зрения пересыхает. Как следствие – у человека возникают неприятные ощущения песка в глазах, боли.

При дефиците воды глаза пересыхают

Недостаточное количество воды может спровоцировать развитие глазных инфекций. Ведь именно слезная жидкость является одним из важных уровней иммунной системы, которая не пускает в организм возбудители различных заболеваний.

2. Внешне

В открытых водоемах могут содержаться бактерии, поэтому людям, которые носят контактные линзы, не стоит там купаться из-за риска подцепить бактерии и микробы.

От температуры воды зависит реакция сосудов на, к примеру, умывание. Горячая жидкость способствует их расширению, а холодная – сужению. Людям с больными сосудами нужно правильно подбирать температурный режим для водных процедур.

Чтобы уберечься от бактерий, которые могут находиться в воде, необходимо принимать фильтрованную воду или кипяченую.

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