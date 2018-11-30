Как военное положение должно повлиять на общественные процессы в Украине: мнение воина АТО

На данный момент Вооруженные силы и так находятся в режиме военного положения постоянно, однако такое не скажешь об украинском обществе. Поэтому, будет не лишним при таких условиях потренироваться всей Украине, не только армии. К примеру, можно провести небольшие обучение на отражение большой агрессии, включая приведение государственных структур и инфраструктуры в военную боеспособность.

Такое мнение высказал участник конфликта на Донбассе, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Глеб Бабич, передает "Обозреватель".

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Как отметил он, бойцы Вооруженных сил Украины и так "находятся в военном положении постоянно".

" Сейчас во всей зоне ответственности введено состояние повышенной боеготовности по первому уровню. Это вполне естественно, поскольку если даже маленькое подразделение ожидает атаку, оно следит по сторонам", – говорит военный.

По его убеждению, "потренироваться в таких условиях нужно всей стране".

Армия – это тренированная структура, которая всегда восстанавливает свою боеспособность. Но в условиях военного положения можно провести небольшие обучение на отражение большой агрессии, включая работу с оперативным резервом, включая приведение государственных структур и инфраструктуры в военную боеспособность. Это возможность научиться государству и обществу взаимодействовать с Вооруженными силами,

– отмечает он.

В то же время Бабич напомнил слова Порошенко, что Украина готовится к полномасштабной агрессии.

"Были приведены данные о российских группировках, сосредоточеных по всей границе Украины . Так, Россия сосредотачивает войска в Ростовской области, в оккупированном Крыму, на границе Черниговской области. Поэтому следить надо на все 360 градусов", – подытожил участник боевых действий в Донбассе.

Напомним, по словам президента Петра Порошенко, в случае агрессии России против Украины будет объявлена частичная мобилизация резерва первой очереди.

Почему в Украине ввели военное положение?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азово-Керченском регионе – пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. В Федеральной службе безопасности РФ, в свою очередь, заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ"Ф" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям.



В связи с этим ночью на 26 ноября прошло заседания СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине. Впоследствии президент Украины Петр Порошенко поддержал соответствующее предложение военного комитета при СНБО и вынес этот вопрос на рассмотрение парламента. Вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения: соответствующее решение поддержали 276 депутатов. 28 ноября военное положение в Украине начало действовать официально, хотя де-факто оно началось еще 26 ноября в 14:00. Продлится такой режим 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года и затронет 10 областей Украины.