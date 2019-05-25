Как военные помогали журналисту 24 канала вытащить машину из грязи на передовой

День на Востоке не прошел без обстрелов. Минометы врага все чаще накрывают позиции армейцев. Боевики били по поселку Опытное, что под Донецком.

Соседние Пески обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия, а по Красногоровке ночью продолжался бой.

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На пути по дороге в Красногоровку, которая всего через несколько километров от Донецка, внедорожник журналистов 24 канала застрял в грязи.

На помощь пришли украинские защитники и вытащили машину журналистов из донбасского багульника. Один из бойцов рассказал, что за последние дни такая ситуация уже не впервые.

Украинские военные помогли журналисту

Враг в очередной раз показывает как относится к режимам тишины – вчера на эти позиции прилетела вражеская противотанковая управляемая ракета. Ракета разнесла часть укреплений, а ее осколки разлетелись по позиции. От взрыва, к счастью, никто не погиб, а все потому, что укрытие наших армейцев правильно обустроены. Однако, нескольких солдат немного задело.

Обломки на передовой

Противотанковая ракета не единственное чем здесь враг атакует позиции наших военных. чаще всего окопы кроют из минометов.

Обычно, когда они завозили снайперов, мы пробовали применять БМП, то они минометами пытались уничтожить их, но это все было бескорыстно,

– отметил военнослужащий ВСУ Степан.

Однако такие атаки украинских воинов на этой поозиции не удивляют, потому что большинство из них на линии фронта длительное время. И имеют боевой опыт: защищали не только окрестности Красногоровки.

Украинский защитник Степан

Степан успел повоевать и под Горловкой. Говорит, здесь сейчас даже спокойнее.

"За счет того, что большая дистанция, здесь нет такой интенсивности боев, которая была перед Горловкой. Там очень маленькие дистанции. Там было реально горячо и можно сказать, что это со времен 2014-2015 годов была достаточно горячая точка", – рассказал военнослужащий ВСУ Степан.

За сутки, несмотря на режим тишины, враг 2 десятка раз обстреливал позиции украинской армии. Под огнем российских наемников все чаще оказываются не только окопы наших бойцов, но и густонаселенные города, которые есть на линии фронта.