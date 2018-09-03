Как воспитать настоящего лидера: ценные советы

Некоторые родители хотят, чтобы их дети были лучше, умнее и успешнее их самих. Однако подумайте: а это мечта ребенка, или, возможно, родителей.

Мир не нуждается в среднестатистической успеваемости, он хочет видеть настоящих лидеров, пишет WOMO. Психолог Ирина Мельниченко рассказала, каким должен быть лидер.

Читайте также: Какие продукты нужно употреблять детям ежедневно

1. Свобода

Не стоит ограничивать ребенка в чем-то. Когда у ребенка выработается привычка видеть картину целиком, то он сможет использовать полет фантазии и силу желания достичь чего-то, таким образом он будет практиковать новые высоты.

2. Самопознание

У все великих лидеров есть эта черта. Они всегда сомневаются в принятом решении и находятся в поиске, ставя перед собой новые и новые вопросы. Анализ помогает развить и уточнить миссию человека. Можно также родителям вместе с детьми анализировать принятое решение или конкретную ситуацию.



Как воспитать настоящего лидера

3. Вариативность

Если есть много вариантов, то это повышает вероятность наилучшего решения вопроса. Именно командная работа, которая содержит инициативность и креативность, этому учит. Предлагайте ребенку больше всего вариантов.

4. Ролевая модель

Привычку к познанию прививает практика и тренировки. Именно поэтому ребенку нужно показать пример для подражания, который будет авторитетом для него. Для того, чтобы стать лидером, необходимо немало усилий и навыков в различных сферах жизни человека.

5. Эмоциональный интеллект

Лидеры всегда сознательно несут ответственность за людей, с которыми сотрудничают. Поэтому будущему лидеру необходимо быть сбалансированным, уверенным в себе человеком. Он также должен эффективно строить коммуникации в команде.



Советы, как воспитать лидера

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.