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Как воспитать настоящего лидера: ценные советы

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Как воспитать настоящего лидера
Как воспитать настоящего лидера / northshoregeneralpediatrics.com

Некоторые родители хотят, чтобы их дети были лучше, умнее и успешнее их самих. Однако подумайте: а это мечта ребенка, или, возможно, родителей.

Мир не нуждается в среднестатистической успеваемости, он хочет видеть настоящих лидеров, пишет WOMO. Психолог Ирина Мельниченко рассказала, каким должен быть лидер.

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1. Свобода

Не стоит ограничивать ребенка в чем-то. Когда у ребенка выработается привычка видеть картину целиком, то он сможет использовать полет фантазии и силу желания достичь чего-то, таким образом он будет практиковать новые высоты.

2. Самопознание

У все великих лидеров есть эта черта. Они всегда сомневаются в принятом решении и находятся в поиске, ставя перед собой новые и новые вопросы. Анализ помогает развить и уточнить миссию человека. Можно также родителям вместе с детьми анализировать принятое решение или конкретную ситуацию.

Як виховати справжнього лідера
Как воспитать настоящего лидера

3. Вариативность

Если есть много вариантов, то это повышает вероятность наилучшего решения вопроса. Именно командная работа, которая содержит инициативность и креативность, этому учит. Предлагайте ребенку больше всего вариантов.

4. Ролевая модель

Привычку к познанию прививает практика и тренировки. Именно поэтому ребенку нужно показать пример для подражания, который будет авторитетом для него. Для того, чтобы стать лидером, необходимо немало усилий и навыков в различных сферах жизни человека.

5. Эмоциональный интеллект

Лидеры всегда сознательно несут ответственность за людей, с которыми сотрудничают. Поэтому будущему лидеру необходимо быть сбалансированным, уверенным в себе человеком. Он также должен эффективно строить коммуникации в команде.

Поради, як виховати лідера
Советы, как воспитать лидера

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Теги: Здоровье Психология Дети
Источник: 24 Канал
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