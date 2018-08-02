Как воспитывать двойняшек: советы родителям

По словам психологов, основной ошибкой родителей, у которых родилась двойня, это восприятие детей как одного целого.

Об этом сообщает Nashamama.

1. Важно различать малышей с рождения. Одинаковую одежду, игрушки, те же спортивные или художественные секции негативно влияют на развитие детей – это не развивает в них индивидуальность.

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2. Психологи советуют называть детей различными по звучанию именами, чтобы они понимали, к кому из них вы обращаетесь. Это также подчеркнет индивидуальность каждого ребенка.

3. Дарите двойняшкам различные подарки, даже если между ними возникнет спор. Через некоторое время вы заметите – какие материальные интересы у каждого из детей.

Называйте двойняшек различными по звучанию именами – это подчеркнет их индивидуальность

4. Уделяйте каждому малышу личное время, играйте с ним, общайтесь. Впоследствии вы заметите – как каждый ребенок любит получать ваше внимание.

5. Приучите детей до одного режима дня. Послеобеденный сон в одни и те же часы, прогулки – в определенное время. Таким образом вы поставите их в равные и справедливые условия.

6. Давайте детям различные задания по дому: кто-то идет за продуктами, а кто-то помогает убирать дома. Меняйте им задачи, такие задания помогут предотвратить соперничество.

Не покупайте детям одинаковую одежду – это самая большая ошибка родителей, у которых двойня

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