Как воспитывать ребенка: 6 секретов для родителей

Есть такие правила в воспитании ребятишек, которых родители не найдут в каких-либо книгах с советами, как растить малыша.

Воспитывать ребенка-значит выполнять огромную эмоциональную, умственную и физическую работу, передает Nashamama.

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1. Не всегда родители получают моментальный результат приложенных усилий. Ожесточенное сопротивление ребенка доводит до того, что опускаются руки. Иногда дети превращаются в настоящих монстров, которые могут "вывести из себя даже чемпиона по медитации".

И выплеснуть эмоции – необходимый ритуал. Чтобы снять напряжение и не срываться на ребенке, можете попробовать пойти в спортзал, на шопинг или встретиться с близкими друзьями.

2. Дети должны иметь время для самостоятельности – не бегайте за ними на корточках, ведь им необходимо становиться самостоятельными и самодостаточными.

А постоянная чрезмерная опека этому только мешает – детям трудно самостоятельно преодолевать трудности и развивать креативность. А дети должны уметь сами найти себе занятие и развлечь себя без посторонней помощи.

3. Приучите детей, что ваше время на отдых, даже если это 10 минут, неприкосновенно и не может быть прервано их криками или очередным "хочу".

4. Вы обязаны знать имена всех покемонов, биографии героев популярных мультфильмов, сериалов, видеоигр, сюжеты детских фильмов, и названия любимых ребенком групп. Это поможет вам лучше понимать ребенка и всегда иметь интересную тему для разговоров.

5. Не сравнивайте своего ребенка – он замечательный и неповторимий, умнйы, ловкий и сообразительный. Так ребенок будет верить в свои силы, не иметь комплексов и не будет завидовать преимуществам сверстников.

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