Как восстановить микрофлору кишечника: перечень продуктов

Микрофлора важна для организма человека. Она выполняет функцию расщепления остатков пищи, нейтрализует яд и поддерживает иммунную систему.

Человек вредит полезной микрофлоре, ведя неправильный образ жизни, пишет Cosmo.

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На это и влияют стрессы и неправильное питание. Из-за размножения патогенных микроорганизмов у человека могут возникнуть хронические болезни организма.

Если у человека возникли проблемы с микрофлорой, то у него появляются вздутие, боль в животе, дефицит питательных веществ. Проблемы могут вызвать анемию и ожирение, а также воспаление слизистой кишечника.

Чтобы избежать этого нужно есть продукты для здоровья кишечника– продукты с пробиотиками (живыми бактериями). Последние хорошо укрепляют иммунитет и способствуют размножению полезной микрофлоры.

Полезно употреблять ферментированные продукты – кефир, квашеная капуста, квас, консервированные огурцы и помидоры, айран, сыр, чайный гриб. Организму такую пищу легче переваривать. Эти продукты могут предотвратить многие болезни, в частности рак.

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