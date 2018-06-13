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Как восстановить микрофлору кишечника: перечень продуктов

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Какие продукты могут восстановить микрофлору кишечника
Какие продукты могут восстановить микрофлору кишечника / ariix.com

Микрофлора важна для организма человека. Она выполняет функцию расщепления остатков пищи, нейтрализует яд и поддерживает иммунную систему.

Человек вредит полезной микрофлоре, ведя неправильный образ жизни, пишет Cosmo.

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На это и влияют стрессы и неправильное питание. Из-за размножения патогенных микроорганизмов у человека могут возникнуть хронические болезни организма.

Если у человека возникли проблемы с микрофлорой, то у него появляются вздутие, боль в животе, дефицит питательных веществ. Проблемы могут вызвать анемию и ожирение, а также воспаление слизистой кишечника.

Чтобы избежать этого нужно есть продукты для здоровья кишечника– продукты с пробиотиками (живыми бактериями). Последние хорошо укрепляют иммунитет и способствуют размножению полезной микрофлоры.

Полезно употреблять ферментированные продукты – кефир, квашеная капуста, квас, консервированные огурцы и помидоры, айран, сыр, чайный гриб. Организму такую пищу легче переваривать. Эти продукты могут предотвратить многие болезни, в частности рак.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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