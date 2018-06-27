Как восстановить пищеварение после отпуска: советы врача

Пищеварительная система нуждается в нормализации и восстановлении, а другие органы – в поддержке и очищении, особенно после отпуска по системе "все включено".

Врач Виктория Савицкая посоветовала не садиться на диеты по окончанию отпуска, а очистить организм от токсинов, пишет ГолосUA.

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Следует пить много минеральной воды без газа, поскольку токсичные вещества не смогут покинуть организм человека.

Растительная пища прекрасно ускоряет метаболизм и нормализует пищеварение. Быстро очистить организм от токсинов и насытить его витаминами и микроэлементами смогут овощи и фрукты. Именно овощи должны быть основой рациона, их нужно есть несколько раз в день.

Медик посоветовала заменить десерты свежими фруктами и сезонными ягодами, но любая выпечка и белый хлеб под запретом. Также ограничьте себя в употреблении жареного, соленого и острого.

Для слаженной работы организма и восстановления поврежденных клеток печени необходим белок, поэтому стоит есть мясо. Лучше всего подойдут для этого индюшатина и курятина. Важным является способ приготовления, самым полезным будет отварить мясо или приготовить на пару.

Виктория Савицкая советует начинать утро с цельнозерновых круп. Они содержат нужное количество углеводов, также крупы являются природными энтеросорбентами, которые выводят токсины из организма.

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