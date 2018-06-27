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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как восстановить пищеварение после отпуска: советы врача

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Врач посоветовала, как восстановить пищеварение
Врач посоветовала, как восстановить пищеварение / kelabmama.com

Пищеварительная система нуждается в нормализации и восстановлении, а другие органы – в поддержке и очищении, особенно после отпуска по системе "все включено".

Врач Виктория Савицкая посоветовала не садиться на диеты по окончанию отпуска, а очистить организм от токсинов, пишет ГолосUA.

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Следует пить много минеральной воды без газа, поскольку токсичные вещества не смогут покинуть организм человека.

Растительная пища прекрасно ускоряет метаболизм и нормализует пищеварение. Быстро очистить организм от токсинов и насытить его витаминами и микроэлементами смогут овощи и фрукты. Именно овощи должны быть основой рациона, их нужно есть несколько раз в день.

Медик посоветовала заменить десерты свежими фруктами и сезонными ягодами, но любая выпечка и белый хлеб под запретом. Также ограничьте себя в употреблении жареного, соленого и острого.

via GIPHY

Для слаженной работы организма и восстановления поврежденных клеток печени необходим белок, поэтому стоит есть мясо. Лучше всего подойдут для этого индюшатина и курятина. Важным является способ приготовления, самым полезным будет отварить мясо или приготовить на пару.

Виктория Савицкая советует начинать утро с цельнозерновых круп. Они содержат нужное количество углеводов, также крупы являются природными энтеросорбентами, которые выводят токсины из организма.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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