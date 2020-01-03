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      БЛОГ Ольга Усенко
      Спортивный диетолог

      Как восстановить правильное питание после праздников

      429
      А кто сказал, что будет легко?! / Unsplash

      Доели все салатики? Да? А теперь сохраняйте себе день ПП.

      Я бы меньше думала, меньше говорила и больше делала. Ничего одна ночь не сделает такого, после чего нужно 2 месяца восстанавливаться.

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      Доели все салатики? Да? А теперь сохраняйте себе день ПП:

      • завтрак – 2 тост с сыром и со сливочным маслом, сюда же можно еще семгу с/с или икру + овощи 150 гр
      • перекус – фрукты 300 гр
      • обед – любой вид мяска/птички 100-150 гр + овощи 150-200 гр
      • ужин – овощной супчик 400 мл + 1 яйцо (отварное)

      А после такого дня, берете любую базовую программу и мы начинаем готовиться с вами к 14 февраля и к 8 марта. Все ж помнят, что эти праздники мы активно отмечаем с любимыми и хочется быть нереальной.

      А если не хотите следовать четкому плану, то вот вам рекомендации по восстановлению:

      1. воду пьем
      2. много кушаем овощей
      3. возвращаем 4х разовый рацион
      4. следом за КБЖУ
      5. никакого сладкого и никакой белой муки

      ⠀Пора худеть к весне, лучше начать сейчас и выжать максимум.

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      Автор: Ольга Усенко
      Теги: Публикации Новости Здоровье Здоровое питание
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