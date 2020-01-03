Как восстановить правильное питание после праздников
Доели все салатики? Да? А теперь сохраняйте себе день ПП.
Я бы меньше думала, меньше говорила и больше делала. Ничего одна ночь не сделает такого, после чего нужно 2 месяца восстанавливаться.
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Доели все салатики? Да? А теперь сохраняйте себе день ПП:
- завтрак – 2 тост с сыром и со сливочным маслом, сюда же можно еще семгу с/с или икру + овощи 150 гр
- перекус – фрукты 300 гр
- обед – любой вид мяска/птички 100-150 гр + овощи 150-200 гр
- ужин – овощной супчик 400 мл + 1 яйцо (отварное)
А после такого дня, берете любую базовую программу и мы начинаем готовиться с вами к 14 февраля и к 8 марта. Все ж помнят, что эти праздники мы активно отмечаем с любимыми и хочется быть нереальной.
А если не хотите следовать четкому плану, то вот вам рекомендации по восстановлению:
- воду пьем
- много кушаем овощей
- возвращаем 4х разовый рацион
- следом за КБЖУ
- никакого сладкого и никакой белой муки
⠀Пора худеть к весне, лучше начать сейчас и выжать максимум.
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