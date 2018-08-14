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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как восстановить режим после отпуска: советы врача

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Как восстановить режим после отпуска
Как восстановить режим после отпуска / spine-health.com

Во время отпуска меняется обычный ритм человека, он просыпается когда ему вздумается и может ложиться поздно.

Врач Виктория Савицкая объясняет, что для восстановления сил необходим полноценный ночной сон, информирует ГолосUA.

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Медик советует хорошо высыпаться, особенно в первые дни после отпуска – не менее 7-8 часов в сутки.

via GIPHY

Перед сном нужно хорошо проветривать комнату, оптимальная температура для регенерации клеток и отдыха головного мозга – 18-20 градусов. При большей температуре эти процессы протекают медленнее и человек высыпается хуже.

Если вам сложно заснуть, то можете делать теплые ванны с добавлением ароматических масел. Чтобы нормализовать процесс обмена веществ, можно добавлять морскую соль.

Робіть теплі ванни з маслами
Делайте теплые ванны с маслами

Перед сном можно выпить смесь настоек валерианы и пустырника – по 20-25 капель каждой, или смешать настойки мяты перечной и зверобоя.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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