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Как восстановить зрение за неделю: эффективная методика

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Восстановить зрение за неделю
Восстановить зрение за неделю / focusclinics.com

Почти каждый человек испытывает нагрузку на глаза. Все из-за длительного пребывания перед экранами компьютеров и телевизоров, нервное перенапряжение и неправильно питание.

Улучшить зрение можно без помощи медицины, но в случае серьезных проблем стоит обратиться к специалисту, пишет Opticclub.

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Американский офтальмолог Бейтс создал технику, по которой можно восстановить зрение за неделю.

Сначала необходимо опереться локтями на стол, следите при этом за положением спины, затылка и шеи, они должны образовывать одну линию. После этого стряхните кисти рук и потрите ладони, пока не будете ощущать тепло.

Попробуйте сложить ладони лодочкой и приложить к лицу таким образом, чтобы углубления были напротив век. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не было дискомфорта во время моргания. Вы должны видеть свет.

После этого закройте глаза на 10 минут, во время этого старайтесь думать о чем-то приятном. Если вы увидели черный цвет после того, как открыли глаза, значит вы достигли нужного эффекта.

via GIPHY

Но вы все равно можете продолжить делать упражнения. Эта методика расслабляет психику, ведь напряжение существенно влияет на зрение человека.

К слову, ежедневное употребление небольших порций шоколада способно улучшить зрение, при этом есть нужно именно темный шоколад. Главную роль в процессе играют флавоноиды – органические соединения, содержащие несколько ароматических колец.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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