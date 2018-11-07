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      Как возраст отца влияет на здоровье ребенка

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      Как возраст отца влияет на здоровье ребенка
      Как возраст отца влияет на здоровье ребенка / unsplash.com

      Возраст матери влияет на состояние здоровья будущего ребенка, и от этого не убежишь. Кроме того дети, рожденные от пожилого мужчины, также чаще других имеют проблемы со здоровьем.

      По словам ученых, с возрастом у мужчин увеличивается количество мутаций в ДНК, что может сказаться на качестве сперматозоидов, отмечает Time.

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      Ученые проанализировали информацию о более 40 миллионах новорожденных, которые появились на свет в 2007-2016 годах. В течение этого периода средний возраст родителей увеличился с 30 до 31,2 года.

      Оказывается, риск преждевременных родов и недобора веса был на 14% выше у детей, родителям которых было больше 45 лет.

      Дети мужчин старше 55 лет, набирали меньше баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденного, которая оценивает сердечный ритм, дыхание и рефлексы).

      Кроме того, ученые обнаружили взаимосвязь между возрастом отца и повышенным риском развития психических и поведенческих отклонений у ребенка.

      Вывод ученых: с эволюционной точки зрения более оправдано становиться родителями в молодом возрасте.

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      Теги: Здоровье Медицина Беременность и роды Мужское здоровье Дети
      Источник: 24 Канал
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