Как возрождается Торецк: в освобожденном от боевиков городе создали большой мурал – фото

Освобожденный в 2014 году от пророссийских боевиков Торецк на Донетчине возрождается. В частности, в городе побывали корреспонденты 24 канала и сняли на фото первый большой мурал города "Торецк – город будущего" на фасаде одного из домов.

Инициатор мурала, глава общественной организации "Грунт" Андрей Грудкин рассказал, что вынашивал идею произведения 4 года. Нашел художников со Львова, уговорил их приехать в прифронтовую зону и те создали мурал даже без гонорара. Так как денег хватало только на краску и билеты.

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Это наш Торецк, которым мы его представляем через годы. Шахтные копры превратились в технологические высотные здания, а где-то на яркой поляне сидит девочка и читает книгу. Из нее она узнает об истории Торецка, когда в нем еще были шахты. Старый шахтный фонарь на рисунке символизирует воображение девушки,

– рассказал инициатор создания мурала.

Он отметил, что проект символичен еще и потому, что если бы украинские воины не освободили Торецк от российских оккупантов 5 лет назад, этого мурала не было бы.



Мурал в Торецке, освобожденном от боевиков в 2014 году / Фото 24 канала

Грудкин также рассказал о противниках создания этого мурала. По словам активиста, бывший мэр города Слипцов ненавидел его за то, что Грудкин критиковал чиновника за коррупцию и помощь пророссийским боевикам.

"Его людей перекосило от слова "Львов" и они начали протестовать против мурала. Коммунистка Петрига вопила, что "такую смысловую нагрузку не поймут жители города". А на рисунке был всего лишь аист – украинский символ семейного уюта и благополучия", – рассказал Грудкин.



Мурал "Торецк – город будущего" / фото 24 канала

Что известно об освобождении Торецка? Торецк (до 2015 года – Дзержинск) был захвачен пророссийскими боевиками 15 апреля 2014 года. Освобождали город 2 отряда украинского спецназа. В общем город освобождал 41 украинский боец. Так, группа украинских армейцев на протяжении 20 минут захватила штаб боевиков в здании городского совета, а вторая группа – в это время заняла территорию возле мэрии, откуда и вела операцию по обезвреживанию террористов.



На протяжении почти 8 часов украинские воины сдерживали контратаки 200 боевиков, усиленных танками и БМП. После одного из попаданий реактивного огнемета здание городского совета начала гореть. Но украинские бойцы удержали оборону здания, нанося большой урон вооруженным бандформированиям.



Потеряв часть бойцов и техники, боевики начали бежать в Горловку и Донецк.



А уже вечером 21 июля украинская армия полностью контролировала Торецк. Над зданием горсовета бойцы подняли государственные флаги Украины. Во время освобождения Торецка не погиб ни один украинский воин.