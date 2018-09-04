Как вредная еда влияет на мозг

О вреде жирной, жареной, копченой и сладкой пищи для фигуры знают все. Ученые отмечают, что эти продукты отрицательно влияют и на мозг человека.

Психолог Терри Дэвидсон, директор Центра поведенческой неврологии Вашингтонского университета объясняет, что вредная пища влияет на гиппокамп головного мозга, который отвечает за формирование памяти, пишет "ЖивиАктивно".

Читайте также: Обнаружили опасные бактерии, которые вызывают неизлечимые болезни

Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахарозы заставляет мозг снова и снова кушать.

Ученые проанализировали мозг крыс. которые употребляли только сахарозу и насыщенные жиры. Через некоторое время у грызунов заметили специфические повреждения участков гиппокампа. Грызуны ели даже тогда, когда не были голодными, вероятно, они даже не вспоминали, что наелись. Ученые предполагают, что подобное может произойти с человеческим мозгом.

Ученые объясняют это тем, что мозг блокирует чувство сытости и вызывает желание съесть еще что-то.

Вывод исследователей такой: вредная еда влияет на мозг, что заставляет человека съедать больше.