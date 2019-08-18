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      Как ввести в эксплуатацию частный дом: 3 шага

      989
      Инструкция как ввести в эксплуатацию частный дом
      Инструкция как ввести в эксплуатацию частный дом / Фото из открытых источников

      Недавно я уже писал о том, как получить разрешение на строительство дома. Но, после того, как он был построен в соответствии со всеми требованиями законодательства, его еще нужно ввести в эксплуатацию. Как же это сделать?

      Во-первых, напомню, о какой недвижимости сейчас идет речь. Это:

      – индивидуальный жилой дом площадью до 500 кв. метров;
      – садовый, дачный дом не выше двух этажей (без учета мансардного этажа) площадью до 500 кв. метров;
      – хозяйственная постройка, гараж, элементы благоустройства и озеленения земельного участка, которые были построены в соответствии со строительным паспортом и полученным разрешением на строительство.

      Читайте также: Как получить разрешение на строительство частного дома?

      Если говорить нормами законов, то принятие в эксплуатацию таких объектов регламентируется пунктом 3 Постановления Кабмина № 461 от 13 апреля 2011. 

      Шаг 1. Получить техпаспорт

      Для получения технического паспорта можно обратиться к юридическому лицу или частному лицу-предпринимателю, которое предоставляет услуги, связанные с созданием архитектурных объектов, и заключить договор.

      Обязательное условие – такие лица должны пройти профессиональную аттестацию и иметь квалификационный сертификат на право проводить техническую инвентаризацию. Это регламентируется Приказом Минрегиона № 127 от 24.05.2001.

      Специалист проведет техническую инвентаризацию, сверит данные строительного паспорта на ваш дом и перенесет их в техпаспорт, отметив при этом все изменения.

      Шаг 2. Подать декларацию

      Подать необходимо один экземпляр заполненной декларации о готовности вашего дома к вводу в эксплуатацию.

      Куда? В местное структурное подразделение Государственной архитектурно-строительной инспекции. Сделать это можно через местный ЦНАП либо же отправить в ГАСИ заказным письмом с описью вложений.

      Документы рассматриваются в ГАСИ в течение 10 рабочих дней с момента подачи. И это бесплатно. Обязательным элементом регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации является запись в техническом паспорте объекта "Введен в эксплуатацию".

      Шаг 3. Присвоить адрес

      Это еще один важный этап, на который хотел бы обратить внимание. Ранее данный вопрос решался органами местной власти по своему усмотрению – не было четкой процедуры присвоения адресов и по срокам это занимало не менее месяца.

      С 1 июля этого года действует временный экспериментальный порядок присвоения адресов. Он утвержден Постановлением Кабмина № 367 от 27 марта 2019.

      Порядок предусматривает возможность присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, бесплатно:

      – во время получении строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
      – после получения разрешения на выполнение строительных работ;
      – после принятия объекта в эксплуатацию.

      Если адрес присваивается уже после ввода дома в эксплуатацию, то необходимо подать следующие документы:

      – заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию права собственности или права пользования земельным участком;
      – заполненную декларацию о готовности объекта к эксплуатации;
      – копию геодезической съемки участка (получить ее можно, обратившись в территориальное отделение Госгеокадастра, или в соответствующее структурное подразделение органов местного самоуправления);
      – заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию техпаспорта.

      Это регламентируется пунктом 29 Временного экспериментального порядка.

      Обратиться же надо в местный ЦНАП либо непосредственно в орган местного самоуправления по месту нахождения построенного дома. Решение о присвоении адреса принимается в течение 5 рабочих дней. И это бесплатно.

      Запись о присвоении нового адреса вносится в реестр почтовых адресов, и заявитель получает выписку из реестра в бумажной или электронной форме. Это регламентируется пунктом 11 Временного экспериментального порядка присвоения адресов.

      Стройте законно, стройте легко!

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
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