Как вы надоели со своими воспоминаниями о "настоящей войне",– российский журналист о согражданах

Российский журналист Аркадий Бабченко резко высказался о своих соотечественниках. Он назвал их "лицемерами", так как они со скорбью вспоминают бои 70-летней давности и не обращают внимание на две войны, которые сейчас ведут в мире.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

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Как вы за*бали со своими воспоминаниями о "настоящей войне", дорогие соотечественники. Ваше государство сейчас ведет две. Хотите знать, как выглядит настоящая война? Отложите Никулина и езжайте на Донбасс, плакальщики диванные,

– написал Бабченко.

Он также назвал "приторным лицемерием" скорбные лица россиян по поводу боев 70-летней давности в то время, когда их государство просто сейчас каждый день ведет обстрелы в Украине.

Кроме того, Бабченко обвинил сограждан в равнодушии и нежелании сталкиваться с реальностью.