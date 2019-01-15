07:56
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, 14 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Дети
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Как выбрать детский шампунь и когда его можно использовать

      1 Читати новину українською
      Как выбрать детский шампунь: советы Комаровского
      Как выбрать детский шампунь: советы Комаровского / pinterest.com

      В первые недели для малыша не нужно покупать специальные моющие средства – достаточно лишь просто теплой воды.

      Это отмечает детский врач Евгений Комаровский на личном сайте.

      Читайте также: Комаровский объяснил, как правильно мыть голову новорожденному

      Он убежден, что самая главная ошибка при выборе шампуня – это использование для ухода за ребенком гигиенических средств для взрослых. Риск составляет даже однократное применение моющих средств, поскольку взрослые шампуни отличаются по составу и технологии производства.

      Врач отмечает, что взрослый шампунь может сформировать у ребенка страх мытья головы на много-много лет из-за неприятных ощущений после попадания шампуня в глаза.

       
      Врач Евгений Комаровский
      “ Детский шампунь - это абсолютно определённые, очень строгие требования к производству и составу моющего средства. Правильный детский шампунь должен не раздражать глаза, иметь нейтральный ph, не содержать мыла, парабенов, силиконов, консервантов ”.

      Но главное, чем родители должны руководствоваться при покупке гигиенического средства для ребенка первого года жизни – наличием у шампуня сертификата именно для применения с момента рождения, то есть с первого дня жизни.

      Использовать шампунь нужно с 5 недели. Но это не касается тех случаев, когда необходимо применить шампунь. К примеру, когда ребенок испачкался молочной смесью или ребенка одели в теплую шапочку. В таком случае придется использовать шампунь и до возраста в пять недель.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Уход за младенцами Доктор Евгений Комаровский Дети
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новый тренер львовских "Карпат": насколько долго продержится очередной иностранец
      сегодня , 07:30 Новый тренер львовских "Карпат": насколько долго продержится очередной иностранец
      Ігор Саджениця 27
      "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      14 января , 23:00 "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      Іван Яковина 558
      Главные новости 14 января: пожар в Киево-Печерской лавре и дерзкое убийство мэра Гданьска
      14 января , 22:47 Главные новости 14 января: пожар в Киево-Печерской лавре и дерзкое убийство мэра Гданьска
      729
      Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      14 января , 22:02 Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      Повернись живим 312
      Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира
      14 января , 20:33 Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира
      Наталія Печерська 170
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук