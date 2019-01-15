Как выбрать детский шампунь и когда его можно использовать
В первые недели для малыша не нужно покупать специальные моющие средства – достаточно лишь просто теплой воды.
Это отмечает детский врач Евгений Комаровский на личном сайте.
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Он убежден, что самая главная ошибка при выборе шампуня – это использование для ухода за ребенком гигиенических средств для взрослых. Риск составляет даже однократное применение моющих средств, поскольку взрослые шампуни отличаются по составу и технологии производства.
Врач отмечает, что взрослый шампунь может сформировать у ребенка страх мытья головы на много-много лет из-за неприятных ощущений после попадания шампуня в глаза.
Но главное, чем родители должны руководствоваться при покупке гигиенического средства для ребенка первого года жизни – наличием у шампуня сертификата именно для применения с момента рождения, то есть с первого дня жизни.
Использовать шампунь нужно с 5 недели. Но это не касается тех случаев, когда необходимо применить шампунь. К примеру, когда ребенок испачкался молочной смесью или ребенка одели в теплую шапочку. В таком случае придется использовать шампунь и до возраста в пять недель.
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