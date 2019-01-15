Как выбрать детский шампунь и когда его можно использовать

В первые недели для малыша не нужно покупать специальные моющие средства – достаточно лишь просто теплой воды.

Это отмечает детский врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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Он убежден, что самая главная ошибка при выборе шампуня – это использование для ухода за ребенком гигиенических средств для взрослых. Риск составляет даже однократное применение моющих средств, поскольку взрослые шампуни отличаются по составу и технологии производства.

Врач отмечает, что взрослый шампунь может сформировать у ребенка страх мытья головы на много-много лет из-за неприятных ощущений после попадания шампуня в глаза.

Врач Евгений Комаровский “ Детский шампунь - это абсолютно определённые, очень строгие требования к производству и составу моющего средства. Правильный детский шампунь должен не раздражать глаза, иметь нейтральный ph, не содержать мыла, парабенов, силиконов, консервантов ”.

Но главное, чем родители должны руководствоваться при покупке гигиенического средства для ребенка первого года жизни – наличием у шампуня сертификата именно для применения с момента рождения, то есть с первого дня жизни.

Использовать шампунь нужно с 5 недели. Но это не касается тех случаев, когда необходимо применить шампунь. К примеру, когда ребенок испачкался молочной смесью или ребенка одели в теплую шапочку. В таком случае придется использовать шампунь и до возраста в пять недель.

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