Как выбрать компетентного стоматолога: советы и нюансы

Выбирать стоматолога и стоматологическую клинику стоит с трех точек зрения – инфекционной безопасности учреждения, оборудование в клинике, которое позволяет предоставлять эту безопасность и профессионализма врача.

О нюансах выбора врача-стоматолога и на что стоит обращать внимание, 24 каналу рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель стоматологической "Клиники Заблоцкого" Ярослав Заблоцкий.

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Инфекционная безопасность медучреждения

Чтобы убедиться, что медицинское учреждение и непосредственно врач-стоматолог выполняют требования по инфекционной безопасности, обратите внимание:

- надевает ли врач перчатки. Делает ли он в этих перчатках исключительно манипуляции с ротовой полостью пациента и не касается ли посторонних предметов (телефона, например);

- не поднимает ли он с пола инструменты;

- моет ли руки дезинфицирующим раствором.

- стоматологический наконечник он вытащил из кармана и протер рукавом, – или открыл этот наконечник из специального стерильного пакета и демонстрирует это пациенту.

Это, казалось бы, элементарные правила, но, как говорится – все гениальное – просто.

Порой пациенты меняют дорогую клинику на более дешевую, одного врача на другого, мол, там так же полечат. Но видимые стандарты чистоты очень важны. И если вы не знаете – как должно быть, то вам не с чем сравнивать. Наши пациенты имеют возможность сравнить. И поэтому видят, когда стандарты чистоты нарушаются. И возвращаются к нам. Даже если в другой клинике – хороший врач,

– пояснил Ярослав Заблоцкий.

Если своевременно обратиться к специалисту – не придется удалять зубы, их можно будет спасти

Профессионализм врача

Если вам просто нужна пломба – в Украине много хороших врачей. Если эти врачи придерживаются элементарных правил инфекционной безопасности – то обратиться можно к любому.

Но если требуется сложное стоматологическое лечение – тут уже начинаются большие проблемы.

Большой совет. Если есть врач-универсал, который лечит все – я такому не верю. Вы можете себе представить, что есть юрист, который одновременно хорошо разбирается, например, в вопросах авторского права, уголовного и хозяйственного права? Там десятки направлений. И все знают, что такого специалиста нет. Подобный пример можно привести с парикмахером – есть прически на каждый день, а есть свадебные прически. Последние, разумеется, стоят дороже и не все парикмахеры могут за такие взяться. Еще один пример – вы ходите к семейному врачу, который вам измеряет давление, контролирует состояние. Но операцию на сердце такой врач не сделает.

Узкая специализация является критерием того, что специалист действительно специалист. Тогда он сможет решать большие проблемы.

Очаровательная улыбка – залог своевременного лечения зубов

Если нужна зубная имплантация – нужна и операционная. И тут уже возвращаемся к вопросу оборудования в клинике. Потому что эту процедуру не делают "на коленке". Нужен анестезиолог, которому нужны для работы наркотические средства. Итак, клиника должна иметь лицензию на право хранить и использовать их. Именно такая специализация делает услугу менее доступной и более дорогой.

У меня 20 лет нет специалистов, которые делают все. В каждом кабинете – специалист, специализирующийся на чем-то одном. Но делает это – лучше.

Поэтому выбор стоматолога для сложных задач – в ближайшем будущем будет осуществляться через доверие к бренду, считает профессор Заблоцкий. Стоит помнить, что для каждого пациента нужно подобрать врача в соответствии с его стоматологической потребности.

И при, на взгляд специалиста, одинаковых симптомах, для разных людей могут быть нужны разные специалисты. Определить это сможет только действительно специалист. Например, главный врач медучреждения, который знает своих врачей и их специализацию. В этом и заключается "доверие к бренду" – это когда руководитель заботится о репутации своего заведения и несет ответственность перед пациентами: за уровень оборудования, уровень инфекционного контроля, за уровень подготовки своих работников.

При этом ни один пациент не может определить уровень компетенции врача. В современном мире ищут врачей, например, через соцсети. Там советуют врача хорошего, вежливого, знакомого, но не факт, что лучшего. Поэтому даже мне трудно выбрать стоматолога,

– пояснил Заблоцкий.

Потому что стоматологические проблемы проявляются потом. Полечили вам зубы. И вы через 10 лет приходите к врачу, уже другому. Он делает рентген. Если не делает – это уже свидетельство того, что врач "плохой". Если нет рентген-аппарата – это уже низкая квалификация клиники.

Профессиональный стоматолог обязательно должен сделать рентген зубов пациента

Во рту стоматолог видит процентов 5, без снимка врач ничего не видит. И когда через 10 лет другой врач смотрит на рентген, то констатирует, что пролечили вас тогда плохо. Потому что если бы полечили хорошо – не пришлось бы приходить и удалять зубы. Даже если эти 10 лет ничего не болело. И при этом даже претензию тому врачу не сможете предъявить, потому что уже 10 лет прошло.

Я за свои 40 лет практики видел и оценивал с десяток тысяч рентгенограмм. И видел из них 2-3 процента квалифицированного лечения. Просто у людей ничего не болело. А потом приходится удалять те зубы и ставить имплантаты. Поэтому – выбор врача, выбор клиники имеет значение,

– констатировал врач.

Поэтому – обращайте внимание на репутацию заведения, в которое планируете обратиться. Ни одно медучреждение, которое заботится о своей репутации, не хочет плохих отзывов о себе, в тех же соцсетях. И поэтому там заботятся о надлежащей квалификации персонала, достаточное обеспечение оборудованием и техникой, чтобы соответствовать в том числе инфекционным стандартам безопасности. И так – качество, действительно, стоит дороже. Но это справедливо не только для стоматологии, не так ли?

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Фото: Unsplash.

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