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Как выбрать качественное мороженое: советы экспертов

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Мороженое с маркировкой 4733 является качественным
Мороженое с маркировкой 4733 является качественным / unsplash.com

Летом мороженое является самым популярным десертом, поэтому, чтобы не нанести вред организму, его нужно правильно выбирать.

Эксперты советуют обращать внимание не на цену продукта, а на его состав, пишет ICTV.

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Также при покупке смотрите внимательно на упаковку товара – насколько она целостная. Все потому, что при повреждении упаковки и несоблюдении правил хранения мороженое может превратиться в яд.

Специалисты отмечают, что вода, которая выделяется с остатками мороженого, является благоприятной средой для развития микроорганизмов.

По государственным стандартам мороженое разделено на три вида: 4733 – мороженое с молочными жирами, 4734 – плодово-ягодное мороженое и 4735 – мороженое, содержащее растительные жиры.

Самым качественным считается 4733, в котором присутствующие жиры – только молочные. Стоит обращать внимание на срок хранения – обычно это 10-12 месяцев.

via GIPHY

Не стоит покупать дешевое мороженое, поскольку оно с высоким содержанием пальмового масла вместо натурального молока. Мороженое с низкой стоимостью содержит дешевые, химические добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы вкуса.

Эксперты советуют покупать пломбир и сливочное. Хуже по качеству – мороженое с комбинированным составом сырья.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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