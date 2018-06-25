Как выбрать качественное мороженое: советы экспертов

Летом мороженое является самым популярным десертом, поэтому, чтобы не нанести вред организму, его нужно правильно выбирать.

Эксперты советуют обращать внимание не на цену продукта, а на его состав, пишет ICTV.

Читайте также: Супрун развенчала миф о мороженом в жару

Также при покупке смотрите внимательно на упаковку товара – насколько она целостная. Все потому, что при повреждении упаковки и несоблюдении правил хранения мороженое может превратиться в яд.

Специалисты отмечают, что вода, которая выделяется с остатками мороженого, является благоприятной средой для развития микроорганизмов.

По государственным стандартам мороженое разделено на три вида: 4733 – мороженое с молочными жирами, 4734 – плодово-ягодное мороженое и 4735 – мороженое, содержащее растительные жиры.

Самым качественным считается 4733, в котором присутствующие жиры – только молочные. Стоит обращать внимание на срок хранения – обычно это 10-12 месяцев.

Не стоит покупать дешевое мороженое, поскольку оно с высоким содержанием пальмового масла вместо натурального молока. Мороженое с низкой стоимостью содержит дешевые, химические добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы вкуса.

Эксперты советуют покупать пломбир и сливочное. Хуже по качеству – мороженое с комбинированным составом сырья.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.