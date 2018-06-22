Как выбрать купальник женщинам с маленьким размером груди: советы с фото

Пришло время отпусков! А следовательно женщины с маленькой грудью могут воспользоваться простыми "лайфхаками" для того, чтобы визуально увеличить размер во время отдыха на пляже и возле бассейна.

Самое главное – это научиться подчеркивать достоинства своей фигуры и скрывать недостатки, что можно легко сделать с помощью "правильных" купальников.

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Чашечки на косточках

Обладательницам маленького размера груди лучше делать ставку на верх с мягкими чашечками на косточках, который визуально добавит необходимого объема.

Принт

Если верхняя часть купальника будет украшена принтом или узором – такой прием визуально делает бюст пышным.

Контраст

Такой же эффект, что и от принтов. Яркий верх – темный низ: такой вариант купальника акцентирует внимание на груди, зрительно увеличив ее.

Рюши / бахрома

Такие декоративные элементы также добавляют "пышности" груди.