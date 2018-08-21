Ноутбук для студента: актуальные советы по выбору

До нового учебного года осталось уже совсем мало времени и если вы еще не выбрали ноутбук, то стоит поторопиться, ведь это один из главных инструментов студента, который станет неизменным помощником в учебе. На что стоит обратить внимание и как правильно выбрать ноутбук для студента?

Будьте реалистами

Да, это совсем не технично. Но перед тем как тратить большую сумму на технику, или, наоборот, экономить на орудии труда для студента, оцените ситуацию правильно.

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Во-первых, на какой специальности будет учиться любимое чадо? Если перед вами будущий гуманитарий, то покупать мощный компьютер нет смысла. Консультант в магазине будет советовать "офисный" ноутбук и будет прав.

Но вы могли выбрать для ребенка техническое образование. Здесь уже требуется "тяжелое вооружение", в будущем ребенок может пересечься с такой ситуацией, что некоторое программное обеспечение будет работать не должным образом, или не будет вообще ..

Во-вторых, убедитесь, что будущий филолог не планирует вот-вот начать осваивать навыки дизайна или фотографии. Все графические редакторы – это вызов для процессора и видеокарты. Они сократят возраст слабых ноутбуков и вам придется платить дважды.

В-третьих, когда вы планируете менять ноутбук студенту в следующий раз? Сейчас вы думаете: "Дай Бог дожить!". Однако дальновидность еще никто не отменял.

Современная техника стареет быстро. Впрочем, как и все другие вещи, ноутбук изнашивается извне, а железные внутренности не подходят для большинства новых программ. Избежать разочарования можно, если сразу выбрать ноутбук с максимальными параметрами.

Оперативная память, процессор, видеокарта

Это первые три решающих параметра, на которые стоит обратить внимание. Оперативная память отвечает за то, сколько всего за один раз сможет делать компьютер. Маленькая оперативка – ограниченные возможности. Если вы не планируете делать больше, чем блуждать по Интернету и печатать в текстовых редакторах – не переплачивайте за дополнительные гигабайты.

Процессоры бывают разные. Наиболее выносливыми принято считать производства компании Intel. Для геймеров и дизайнеров – Intel Core i7, для обычных пользователей – Intel Core i3. Есть еще подвиды этих процессоров, которые отличаются частотой (ГГц) и количеством ядер. Идеальный вариант содержит много ядер с высокой частотой.

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С видеокартами все проще, чем с процессорами. Они могут быть либо разделены на отдельные части и впаяны внутрь ноутбука, или могут сохранять свою автономность – отдельная плата. Интегрированные видеокарты (впаянные) – для несложных задач без активной работы с графикой. Для фоторедакторов, дизайнеров и других специальностей, связанных работой с графикой существуют дискретные видеокарты.

Размер имеет значение

Студенты часто выбирают такие ноутбуки, которые удобно носить с собой в университет. Чтобы сохранить здоровье и собственные нервы, выбирайте устройство весом не более 2,5 килограмма.

Дайте будущему пользователю протестировать в магазине различные дисплеи. 15 дюймов – это наиболее универсальная диагональ. Большие размеры имеют мощные ноутбуки. Меньше (10-13 дюймов) – компьютеры, рассчитанные на типовые офисные программы (текстовый редактор, несколько медиа-плееров и мессенджеров). Но и здесь есть исключения.

Заметьте, что чем меньше экран, тем быстрее ребенок почувствует усталость от длительной работы за ноутбуком.

Больше или меньше гигабайт внутри?

Не идите на компромиссы: студент – это тот, кто использует для обучения много разнотипной информации. Книги в pdf-формате, видео и аудиозаписи, компьютерные программы. которые нередко могут занимать много пространства на внутреннем хранилище. О фотодоказательствах незабываемых студенческих лет нечего и говорить.

Обратите внимание на два вида памяти: SSD – устройство для запоминания, работает очень быстро, HDD – более старый и медленный тип накопителя, который к тому же довольно шумный. Если компьютер работает на SSD, то и операционная система будет выполнять работу заметно быстрее. Специалисты знают, что лучше всего работает операционная система на SSD-диске с объемом не менее 256 гигабайт.

Наиболее живучая батарея

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Мобильность – это одна из основных характеристик ноутбуков. Если устройство разряжается после двух часов активной работы, придется часто искать розетки. Иногда батарея может разрядиться в наиболее неподходящий момент, а после аварийного отключения ноутбука сохранятся не все последние изменения в файлах.

Хорошо иметь возможность легко заменить батарею. Иногда накопители заряда выходят из строя быстрее, чем ноутбуки. Если батарею может поменять только специалист сервисного центра – вы очень рискуете

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