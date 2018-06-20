Как выбрать одежду для разных типов фигуры: актуальные советы стилиста в фото

Если, по Вашему мнению, какие-то недостатки в фигуре, благодаря одежды это всегда можно скорректировать. Для этого нужно знать секреты, которые помогут правильно подобрать одежду.

Об этом 24 Каналу рассказала украинская стилистка Лариса Федоринець, которая больше известна под именем Lorrie.me в социальных сетях.

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Лариса призналась, что у нее всегда был вкус, однако для работы стилиста ей пришлось больше рисковать и креативить.

Сейчас девушка ведет свой блог об одежде из масс-маркетов. Большинство этих магазинов есть в каждом украинском торговом центре, а значит доступны для всех. Лариса составляет интересные модные "луки" и дает советы, как лучше сочетать одежду с разными типами фигуры.

Советы стилиста, как выбрать одежду:

Диагонали

Чтобы выглядеть стройнее, нужно визуально себя удлинить. С этим помогут диагональные линии. Кроме того, стилист подчеркивает, что такие приемы подходят девушкам plus size.

Девушка добавила, что часто делает акцент на талии.

Многослойность

"Помните о тканях разной структуры – могут быть мягкие ткани, но верх обязательно структурирован, чтобы собирать образ. Может быть пиджак или косуха", – подчеркивает Лариса Федоринец.

Также эти варианты прекрасно подходят под разные типы фигуры.

Одежда своего размера

Девушка отметила, что нужно прежде всего покупать одежду своего размера, а не для времен, когда мы "похудеем".

Вы должны сиять уже, а не когда-то. Любовь к себе лучше помогает сбросить вес. Большая одежда вас еще больше увеличит. Поэтому только свой размер сможет скрыть или подчеркнуть то, что вам нужно,

– рекомендует стилист.

Удлиненный жакет

Лариса добавляет, что желательно выбирать жакет без подплечников. Он может быть из не слишком мягкой ткани.

"Если любите подчеркивать талию, то поверх жакета можно надеть ремень", – добавляет она.

Рукава 3/4

Они открывают тонкую часть руки, кисть, и создают легкость образа.

Юбка в складку

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Стилист рекомендует выбирать форму А-силуэта с четким поясом.

Такие юбки также могут быть прямыми на резинке. Они прекрасно подойдут девушкам, которые хотят расширить бедра.

Принт

Отметим, что на протяжении нескольких сезонов в моде преобладал белый цвет, однако его вытесняет животный принт (и это не только леопард, в тренде зебры, гепарды и тигры).

Оversize

Что касается модного тренда oversize, стилист рекомендует выбирать вещь с меньшим размером, чтобы не выглядеть "мешком".

Топы

"Все что вы оголяєте на теле – привлекает особое внимание, поэтому будьте осторожны с этим. Скрывайте то, что хочется, а открывайте самые красивые части", – рассказывает девушка.

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Штаны

Лариса рекомендует в этом сезоне выбрать прямые или брюки-сигареты длиной 7/8 (когда видно щиколотку).



Все фото: 24 Канал