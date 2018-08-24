Как выбрать рюкзак для школьника: советы врача

Чтобы уберечь ребенка от проблем со спиной, необходимо выбрать правильный рюкзак.

Нейропсихолог Вадим Ильяшенко рассказал, по каким параметрам нужно выбирать рюкзак, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

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Выбирать рюкзак нужно с ребенком, чтобы учесть все его желания и примерить его.

Критерии подбора рюкзака для школьника

Рюкзак должен иметь две широкие и мягкие лямки (плечевые ремни), дополнительный ремень на талии, чтобы уменьшить нагрузку на спину. Выбирайте рюкзак со средней жесткостью, но она обязательно должна быть мягкой со стороны спины ребенка.

Обращайте внимание на вес рюкзака, выбирайте самые легкие – меньше килограмма. Также не стоит покупать рюкзак "на вырост", он должен свисать более чем на 10 сантиметров ниже талии.

Эксперты отмечают, что общий вес рюкзака ни в коем случае не должен превышать 15% от общей массы ребенка.

Нормы веса рюкзака с учебниками и пособиями:

для учащихся I–II классов — 1,5–2,0 килограмма; для учащихся III–IV классов — 2,0–2,3 килограмма; для учащихся V–VI классов — 2,3–3,0 килограмма; для учащихся VII–VIII классов — 3,0–3,5 килограмма; для учащихся IX-XII классов — 3,5–4,5 килограмма.

Школьный рюкзак

Нейрохирург советует размещать наиболее тяжелые вещи ближе к центру и к спине, чтобы минимизировать риски травмы спины.

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