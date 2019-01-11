Как выбрать зубную щетку для ребенка: советы стоматолога

С двух лет родители должны приучать ребенка к чистке зубов, а уже с трех он должен делать это самостоятельно.

Детский стоматолог Екатерина Кузнецова отмечает, что к выбору щетки для ребенка нужно подойти с особой тщательность, говорится в сообщении в Instagram.

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На что нужно обратить внимание:

1. Щетину

Стоматолог советует выбирать мягкую щетину, а вот для немного старших деток – средней жесткости. Щетинки должны быть хорошо отполированы, закруглены, не менее 20 пучков. Их высота должна равняться высоте детского зуба.

2. Ручку

Она должна быть удобной, чтобы малыш мог комфортно держать ее в руках. Можно выбирать зубную щетку с прорезиненным вставками или круглую.



Ручка у зубной щетки должна быть удобной

3. Длину щетки

Длина рабочей части щетки (головка со щетиной) должна быть небольшой, приблизительно она должна равняться длине двух детских зубов.

4. Дизайн

Если щетка будет интересной для малыша, то он быстрее научится ею пользоваться. Выбирайте яркий дизайн с нарисованными персонажами из детских мультфильмов.



Выбирайте яркий дизайн щетки с персонажами из мультфильмов

5. Возраст

Выбирайте щетку в соответствии с возрастом, который указан на упаковке.

Стоматолог советует это средство гигиены менять каждые три месяца. Если она испортилась раньше этого срока, тогда раньше.

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