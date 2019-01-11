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      Как выбрать зубную щетку для ребенка: советы стоматолога

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      Как выбрать зубную щетку для ребенка
      Как выбрать зубную щетку для ребенка / Фото из открытых источников

      С двух лет родители должны приучать ребенка к чистке зубов, а уже с трех он должен делать это самостоятельно.

      Детский стоматолог Екатерина Кузнецова отмечает, что к выбору щетки для ребенка нужно подойти с особой тщательность, говорится в сообщении в Instagram.

      Читайте также: Как правильно ухаживать за зубами детей

      На что нужно обратить внимание:

      1. Щетину

      Стоматолог советует выбирать мягкую щетину, а вот для немного старших деток – средней жесткости. Щетинки должны быть хорошо отполированы, закруглены, не менее 20 пучков. Их высота должна равняться высоте детского зуба.

      2. Ручку

      Она должна быть удобной, чтобы малыш мог комфортно держать ее в руках. Можно выбирать зубную щетку с прорезиненным вставками или круглую.

      Ручка у зубної щітки повинна бути зручною
      Ручка у зубной щетки должна быть удобной

      3. Длину щетки

      Длина рабочей части щетки (головка со щетиной) должна быть небольшой, приблизительно она должна равняться длине двух детских зубов.

      4. Дизайн

      Если щетка будет интересной для малыша, то он быстрее научится ею пользоваться. Выбирайте яркий дизайн с нарисованными персонажами из детских мультфильмов.

      Обирайте яскравий дизайн щітки з персонажами з мультфільмів
      Выбирайте яркий дизайн щетки с персонажами из мультфильмов

      5. Возраст

      Выбирайте щетку в соответствии с возрастом, который указан на упаковке.

      Стоматолог советует это средство гигиены менять каждые три месяца. Если она испортилась раньше этого срока, тогда раньше.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Стоматология Советы Дети
      Источник: 24 Канал
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