Как пережить жару: действенные советы

Летняя жара – настоящее испытание. Она истощает и утомляет, поэтому постоянно хочется утолить жажду и просто охладиться. Как помочь организму пережить невыносимую жару – читайте в подборке советов от 24 канала.

В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой. А в некоторых европейских странах прогнозируют аномальную жару – до +47 градусов!

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В жаркую погоду усиливается потоотделение, то есть из организма уходит больше воды, чем обычно. Поэтому, чтобы компенсировать потери, стоит пить больше воды.

Количество воды, которую следует выпивать за день, зависит от здоровья человека. Если проблем со здоровьем нет, то лучший ориентир – жажда или голод (голод, кстати, тоже может быть вызван жаждой), рассказывает Отто Стойка, главный врач Киевского городского центра здоровья. При этом желательно, чтобы половина жидкости, которую вы выпиваете за день, была обычной питьевой водой, негазированной.

Как много пить воды?

Рекомендуемое количество жидкости, которую необходимо потреблять в день, исчисляется из расчета 30 мл на 1 кг массы тела. То есть, для девушки весом 50 килограмм – полтора литра жидкости, если вес человека от 70-80 кг, то выпивать следует 2-2,5 л воды в день.



Сколько пить воды в течение дня

Стойка советует также обращать внимание на питание. В жару стоит питаться так, чтобы половину дневного рациона составляли овощи и фрукты, говорит он. Они идеально дополняют питьевой режим.

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Чем разнообразнее питание, тем лучше: больше налегайте на сезонные овощи и фрукты, меньше употребляйте рафинированных и жирных продуктов, ограничьте потребление мяса. Кроме овощей и фруктов также ешьте кисломолочные продукты.

Одно дело, если половину дневного рациона составляют овощи и фрукты, богатые водой. Если пища жирная или сладкая, пить воды стоит еще больше, – комментирует Отто Стойка.

Кроме воды, стоит также пить травяные чаи, компоты, соки. Однако обращайте внимание, что в последних есть сахар. Его применение, особенно в жару, следует ограничить.

Какая температура считается нормальной?

Оптимальной в помещении считается температура 18-24 градусов, а влажность – 40-60%. Также не должно быть сильного сквозняка. Эти параметры важны также для температуры на улице, отмечает Стойка. Температура более 28 градусов считается уже некомфортной, а если термометр показывает больше 30 градусов – труд улице следует ограничивать. В таком случае после 15-20 минут работы следует делать перерыв на 10-15 минут, при этом работать не более 1-1,5 часа. Лучше всего переносить работу на утро или вечер, когда жара спадает.



Ограничьте пребывание на улице при температуре 30+ градусов

Как сосуществовать с кондиционером?

Кондиционер помогает охладить помещение, но он не дает свежего воздуха. Поэтому комнату с "охладителем воздуха" надо периодически проветривать. Если прийти с улицы "горячим" и сразу встать под кондиционер – можно заболеть. Поэтому, зайдя с улицы, старайтесь не попадать под струю охлажденного воздуха. К тому же разница температуры в помещении, где работает кондиционер, с уличной температурой не должна превышать 10 градусов.



Какую температуру выставлять на кондиционере: простое правило

Какую угрозу несут холодные напитки?

Они в своем роде опасны. Если выпить много холодной воды, можно получить воспаление горла. Чтобы избежать неприятной боли в горле, воду следует несколько секунд подержать во рту и пить маленькими глотками. В общем, комнатная температура напитков считается оптимальной.

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Алкоголь в жару?

Можно, но не в больших количествах. Лучше выбирать легкие, сухие вина – красные или белые. Также вино можно разбавить негазированной водой, чтобы немного снизить влияние алкоголя. Пиво и шампанское лучше в жару не пить. Эти напитки очень быстро всасываются в кровь, затем провоцируют потоотделение и наконец – вызывают обезвоживание.

Что делать при тепловом ударе?

Солнечный удар – это реакция организма на внезапное повышение температуры, отмечает Стойка. Человека, получившего тепловой удар, следует отвести в тень и положить или посадить его так, чтобы он принял удобное положение. Ослабьте ему тесную одежду и дайте обычной воды. Также следует смочить водой или влажным полотенцем лоб, шею, лицо. Желательно измерить пульс и понаблюдать за самочувствием, если состояние будет ухудшаться – немедленно вызовите врача.



Что делать при тепловом ударе

Также, если в ваших планах длинная прогулка по улице в жару, обязательно надевайте панаму и солнцезащитные очки, чтобы не получить тепловой удар. Не забывайте брать с собой воду.

Что делать при тепловом ударе: смотрите видео

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