Как выглядела Кейт Миддлтон в детстве: архивное фото

На официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter опубликовали милое детское фото герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

На архивном снимке, который был сделан в Иордании, изображена 4-летняя Кейт, ее сестра Пиппа и их папа Майкл.

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Кейт, Пиппа и их отец Майкл

Фото опубликовано специально до официального визита принца Уильяма в Иорданию, где он посетил город Джераш.

The Duke of Cambridge visits Jerash, the same site that The Duchess of Cambridge visited, aged 4, with her sister and father when the family lived in Jordan. pic.twitter.com/PMoFrr4Snt — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 червня 2018 р.

Однако на этот раз Кейт не поехала с мужем, так как находится в декрете до осени с младшим сыном Луи.