Как выглядела Кейт Миддлтон в детстве: архивное фото
На официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter опубликовали милое детское фото герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.
На архивном снимке, который был сделан в Иордании, изображена 4-летняя Кейт, ее сестра Пиппа и их папа Майкл.
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Кейт, Пиппа и их отец Майкл
Фото опубликовано специально до официального визита принца Уильяма в Иорданию, где он посетил город Джераш.
Однако на этот раз Кейт не поехала с мужем, так как находится в декрете до осени с младшим сыном Луи.
Источник: 24 Канал
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